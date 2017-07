Praha - Brankář Petr Čech si odpočinul na dovolené, dnes se ještě v Praze věnoval dětem na své fotbalové škole a v pondělí už se bude hlásit na startu letní přípravy před třetí sezonou v Arsenalu. S londýnským klubem ho mimo jiné čeká turné v Austrálii a poté v Číně, kde "Kanonýři" narazí v městském derby na Chelsea.

"Odpočinul jsem si, zvládnul jsem i rodinnou dovolenou. A zítra začínám přípravu. První týden budeme v Londýně, pak letíme do Austrálie, kde máme dva zápasy s týmy ze Sydney. Potom se přesuneme do Pekingu, kde nás čekají zápasy s Bayernem Mnichov a Chelsea," řekl novinářům Čech.

"Pak se vracíme zpět a čeká nás Emirates Cup. Člověk se v přípravě moc nezastaví. Ač je to komplikované dlouhými lety, příprava probíhá normálně, podmínky ke trénování jsou na obvyklé úrovni. A příjemnou součástí je, že na zápasy přijde 50, 60 nebo 70 tisíc diváků," dodal Čech.

Na duel s Chelsea, kde dlouhá léta působil, se těší. "Oba kluby mají obrovskou fanouškovskou základnu v Číně, o to lepší to bude. Navíc je to dva týdny před tím, než budeme hrát s nimi Superpohár, bude to mít zvláštní příchuť. A před tolika lidmi to má hned lepší náboj," řekl Čech.

V Arsenalu zůstal trenér Arséne Wenger. "To se ukáže až na konci sezony, jestli je to dobře nebo špatně. Klub má stabilitu a bude ji mít nadále. Když se člověk podívá na posledních 20 let, trenér Wenger k Arsenalu vždy patřil. Tak je tam ještě dál," řekl Čech.

S Arsenalem bude musel oželet Ligu mistrů. Pátý celek uplynulé sezony Premier League si zahraje jen Evropskou ligu, kterou už Čech vyhrál s Chelsea. "Sezona bez Ligy mistrů bude jiná. Evropskou ligu jsem měl možnost hrát jednou a ve chvíli, kdy jsme se tam ocitli, tak člověk chce vždy vyhrát. Jsem strašně pyšný na to, že jsem ji vyhrál, že mám pohár doma. Stojí to za to. Navíc tím, že UEFA zařadila vítěze do Ligy mistrů, to tomu lákadlu vyhrát hodně pomohlo," mínil Čech.

Sledoval i dění v české lize. Do Sparty přišel italský trenér Andrea Stramaccioni a obě pražská "S" přivedla řadu zahraničních posil. "Může to být pro českou ligu zajímavé. To, že máme zahraničního trenéra, i to, že se liga víc otevřela. Je vždy dobré mít srovnání s hráči ze zahraničí, kteří prošli jinou výchovou, přijdou s jinou mentalitou. I pro českého hráče je zajímavé vidět, jak se zahraniční hráči k fotbalu staví. Navíc když jsou to hráči jako Altintop, který hrál bundesligu," podotkl Čech.

"Plzeň taky posílila a to tím, že se jim vrátila stabilita v podobě trenéra Pavla Vrby, se kterým byli úspěšní. Plzeň by měla být velice konkurenceschopná," mínil pětatřicetiletý gólman.

Mrzelo ho, že reprezentace v červnu remizovala 1:1 v Norsku a opět se jí vzdálil postup z kvalifikace na MS. "Největší škodu natropily tři remízy, ať už doma se Severními Iry a Ázerbájdžánem a teď v Norsku. Vzhledem k bodům, které bude druhý tým potřebovat, aby postoupil do baráže, možná tyhle dva body budou chybět. Uvidíme, jak se kluci popasují se zbytkem kvalifikace. Věřím, že jsou schopni vyhrát ostatní zápasy, a bylo by dobře, kdyby se povedlo nějaký bodík získat s Němci," řekl Čech.

Sledoval i Euro jednadvacítek, kde Češi skončili ve skupině. "Pro mě největší škodou bylo, že se zápas s Dánskem nehrál první. V zápase s Čechy hráli nejlíp na turnaji. I díky tomu, že neměli co ztratit a chtěli po dvou prohrách ukázat, že nejsou tak špatní. Naopak na český tým byl tlak úplně největší. Bylo vidět, že nutnost útočit kluky trochu svázala. Kdyby Dánsko bylo první, myslím, že by ten zápas třeba vyhráli," dodal Čech.