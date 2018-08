Singapur - Fotbalový brankář Petr Čech se nezabývá sílícími spekulacemi o možném odchodu z Arsenalu. Šestatřicetiletý bývalý reprezentační gólman nehodlá z londýnského klubu odejít a pod novým trenérem Unaiem Emerym se chce poprat o pozici jedničky.

"Mám smlouvu v Arsenalu. Soustředím se na tuto sezonu, na souboj mezi brankáři, protože každý budeme mít spoustu možností," řekl Čech v rozhovoru pro klubový web během turné Arsenalu v Singapuru.

"Dělám to nejlepší, co umím, abych trenérovi ukázal, že mohu být v základní sestavě, když sezona začne. To je můj cíl, a co se týče spekulací, nezabývám se jimi a neřeším je," doplnil rodák z Plzně.

Spekulace o Čechově odchodu zesílily poté, co Arsenal v letní přestávce angažoval z Leverkusenu německého gólmana Bernda Lena. Kouč Emery má navíc k dispozici Kolumbijce Davida Ospinu. Český brankář, který má v Arsenalu ještě rok smlouvu, nejprve odmítl nabídku Neapole a v minulých dnech se pro změnu spekulovalo o zájmu Chelsea či AS Řím.