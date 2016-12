Londýn - Brankář Arsenalu Petr Čech litoval, že jeho týmu ve šlágru anglické ligy s Manchesterem City nevyšel druhý poločas, ve kterém dvakrát inkasoval, a připsal si druhou porážku 1:2 za sebou. Bývalý reprezentant si teď přeje, aby "Kanonýři" v příštím kole zabrali a nastartovali novou úspěšnou sérii.

Arsenal má za sebou velmi nepovedený týden. V úterý prohrál na hřišti Evertonu a nebodoval poprvé po 14 zápasech, v neděli opět neudržel vedení a také z Manchesteru odjel s prázdnou. Svěřenci Arséna Wengera se propadli na čtvrté místo a na vedoucí Chelsea ztrácejí už devět bodů.

"Předek tabulky se nám bohužel tento týden vzdálil, ale do konce je ještě hodně zápasů. Musíme v příštím kole vyhrát a nastartovat nějakou novou úspěšnou sérii. Uvidíme, jestli nám soupeři dovolí se víc přiblížit," řekl na svém webu Čech.

Na Stadionu Etihad už v páté minutě otevřel skóre jeho spoluhráč Theo Walcott. "Zápas jsme začali velmi dobře a šli jsme do vedení. Pak jsme až do přestávky hru kontrolovali a soupeře jsme moc nepouštěli do nějakých nebezpečných akcí," konstatoval čtyřiatřicetiletý brankář.

"Ale začátek druhé půle vyšel domácím daleko lépe. Rychle vyrovnali a to jim dodalo energii a sebedůvěru. Rázem byli směrem dopředu daleko nebezpečnější. Bohužel pak dali i druhý gól a získali tři body," dodal Čech.

Poprvé inkasoval po přízemním pokusu Leroye Saného, v 71. minutě ho pak Raheem Sterling překonal ranou na bližší tyč. "Sterlingovu střelu jsem přes hráče vůbec neviděl, reagoval jsem pozdě a nestihl jsem zakročit," přiznal Čech.

Momentálně zažívá nejdelší čekání na čisté konto v anglické lize. Plzeňský rodák dostal gól osmkrát za sebou, což se mu od příchodu do Chelsea z Rennes v roce 2004 ještě nestalo. Rekordman Premier League v počtu vychytaných nul (182) v této sezoně neinkasoval pouze ve čtyřech ze 17 kol, naposledy 22. října s Middlesbrough při domácí bezbrankové remíze.