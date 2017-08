Londýn - Brankář Petr Čech poprvé od příchodu do Arsenalu odstartoval sezonu anglické ligy vítězstvím. Po páteční výhře 4:3 nad Leicesterem ocenil, že fotbalisté londýnského celku otočili nepříznivé skóre, ale současně přidal, že dostat doma tři góly není zrovna nejlepší začátek.

Arsenal se sice v předehrávce ujal vedení, ale Leicester vzápětí dal dva góly, když Čecha překonali Okazaki a Vardy. V nastavení první půle sice vyrovnal Welbeck, ale hostům po pauze vrátil jednobrankový náskok opět Vardy. O výhře tak Kanonýři rozhodli až v závěru, když se v rozmezí dvou minut trefil Ramsey a Giroud.

"Sedm branek, skvělé obraty. Sezona začala krásným zápasem, který splnil všechna očekávání," uvedl na svých internetových stránkách Čech. "Jsem rád, že jsme to zvládli, První i druhý rok, co jsem v Arsenalu, jsme pokaždé úvodní ligový zápas prohráli, tak to do třetice konečně vyšlo," přidal.

Arsenal vybojovaným vítězstvím podle Čecha ukázal, že na novou sezonu je dobře připraven. "Tým se se tou nepříjemnou situací dokázal vypořádat. Šli jsme za vítězstvím a zaslouženě jsme to strhli na svou stranu," prohlásil. "Ukázalo se, že tým je silný a vyrovnaný, protože oba rozhodující góly dali hráči, kteří přišli do zápasu v jeho průběhu," dodal.

V dalším průběhu sezony se však musí vyvarovat zbytečných chyb jako proti Leicesteru. "Dostat doma tři góly, to není zrovna ideální začátek," uvedl Čech, který do utkání nastoupil s kapitánskou páskou. "Druhý padl po špatné rozehrávce, což se může stát. Ale zbývající dva góly jsme dostali po rohových kopech," přidal.

"U toho prvního rohu jsme zaspali při rozehrávce. Já myslel, že míč už jde do autu, když mě přelétával, a najednou se tam objevil hráč. Vrátil jsem se pozdě. Tam jsem si měl určitě poradit líp," prohlásil Čech. "Při třetí brance, která taky padla z rohu, dal Vardy pěknou hlavičku, ale byli jsme tam postaveni a měli jsme dost času se zformovat. Na to si musíme dát pozor," prohlásil.