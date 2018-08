Londýn - Příchod německého brankáře Bernda Lena do Arsenalu vůbec neznamená, že by Petr Čech měl přijít o místo jedničky mezi tyčemi. Alespoň tak to vidí Čechův slavný předchůdce v brance Arsenalu David Seaman. Legendární gólman oceňuje Čechovy zkušenosti, naopak předpokládá, že jeho současný náhradník Kolumbijec David Ospina si bude hledat nový klub.

"Čech za sebou nemá vůbec špatnou sezonu a stále má své kvality. Jistě, už není tak rychlý, jako býval, ale zkušenost ho dovede včas na správné místo," citovala Seamana agentura Reuters.

Šestadvacetiletý Leno je o deset let mladší než Čech a klub ho na začátku léta koupil z Leverkusenu v přepočtu za 645 milionů korun. Po jeho angažování se v britském tisku objevily spekulace o Čechově odchodu. Seaman však k němu nevidí důvod.

Spíš se přiklání k tomu, že z Arsenalu odejde Ospina, který se v minulé sezoně objevil jen v 11 ligových zápasech. "Určitě není rád, že byl dvojkou a teď mu hrozí, že bude dokonce trojkou. Jistě nechce strávit většinu kariéry na lavičce. Bude chtít ukázat, co umí," řekl Seaman.