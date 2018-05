Praha - Podle brankáře Petra Čecha rozhodla o nepovedené sezoně fotbalistů Arsenalu špatná bilance na venkovních hřištích. Z osobního hlediska byl šestatřicetiletý gólman a čerstvý vítěz ankety Zlatý míč ČR spokojený hlavně s podzimem, na který by chtěl v nadcházejícím ročníku navázat. Hlavně doufá, že ho nebudou limitovat zdravotní problémy jako na jaře.

Čech s Arsenalem zakončil sezonu bez trofeje. V Evropské lize vypadli "Kanonýři" v semifinále, v Ligovém poháru ve finále a v Premier League skončili až šestí, takže v příštím ročníku nebudou hrát Ligu mistrů.

"Naši sezonu můžeme rozdělit na zápasy doma a venku. Zatímco doma jsme prakticky vše vyhráli, a když se podíváme na tabulku domácích zápasů, hráli bychom do posledního kola o titul, venku to byla úplně jiná písnička. Bohužel to rozhodlo o neúspěšné sezoně," řekl novinářům Čech, který podvanácté převzal ocenění pro nejlepšího fotbalistu ČR.

"Venku jsme vyhráli až ten poslední zápas, kdy už o nic nešlo, což je strašně málo na to, aby člověk postoupil do Ligy mistrů. Mohli jsme to zachránit Evropskou ligou, to se nám bohužel taky nepodařilo," doplnil.

Vyřazení v semifinále Evropské ligy ho mrzelo i proto, že se Arsenalu nepodařilo rozloučit ziskem trofeje s končící trenérskou legendou Arsénem Wengerem. "Než se to pustilo do éteru, trenér nám oznámil před tréninkem, že to bude jeho poslední sezona. Zbývalo několik zápasů, abychom se snažili tu sezonu dohrát co nejlíp a zkusili mu dát ten nejlepší dárek k jeho odchodu, což by byla ta Evropská liga," uvedl Čech.

"Na druhou stranu tím, že se to dopředu oznámilo, tak se všichni, kteří mohli ocenit jeho práci přes těch 20 let v Anglii, s ním mohli rozloučit, jak se patří. Myslím, že ten respekt od soupeřů i rozloučení v posledním domácím zápase stály za to," doplnil bývalý reprezentační gólman. "Měli jsme týmovou večeři, kde byli všichni lidé, kteří pracují v tréninkovém centru a okolo prvního týmu. Ale zbývaly ještě dva zápasy, takže žádné velké loučení to nebylo," dodal.

Wengerovým nástupcem by se měl podle médií stát Unai Emery, Čech ale žádné bližší informace nemá. "Od posledního zápasu mám dovolenou, takže jsem na klubu nebyl. Informace mám stejné jako všichni ostatní, z médií. Objevuje se spousta spekulací, počkáme, až to bude oficiální," uvedl.

V Arsenalu má ještě rok smlouvu a v příští sezoně by rád navázal na výkony z podzimu. "Hlavně první polovina sezony byla výborná, přesně podle toho, jak jsem si to představoval. Druhá polovina se mi až zas tolik nepodařila. Udělal jsem několik zbytečných chyb, taky jsem měl zdravotní problémy. To mě limitovalo a některé zápasy jsem musel vynechat. Doufám, že v následující sezoně zůstanu bez problémů a bude se mi dařit, jak jsem začal vloni na podzim," přál si.

Na začátku června se na Letné zúčastní rozlučky Tomáše Rosického s kariérou. "Já určitě přijedu a v případě, že budu zdravý, nastoupím. Jsem rád, že u takového zápasu budu moci být. Je škoda, že třeba Karlu Poborskému nebo Pavlu Nedvědovi se takový zápas nepovedlo uspořádat. Je super, že Tomáš to dokázal dát dohromady a rozloučí se na hřišti v zápase, který si užije," řekl Čech.

Těší se i na mistrovství světa v Rusku. "Španělsko a Německo budou patřit k favoritům. Také Brazílie a Argentina, která bude chtít prolomit svou smůlu na mistrovství světa. Tým má nabitý hvězdami a navíc Messi a někteří spoluhráči už nebudou mít tolik šancí k tomu, aby vyhráli. I Anglie může odehrát dobrý turnaj. Když jim to sedne, mohou dojít daleko," mínil Čech.