Londýn - Fotbalisté Arsenalu zvládli v anglické lize důležité derby s Tottenhamem, když k výhře 2:0 přispěl čistým kontem i český brankář Petr Čech. Ten si pochvaloval výkon týmu a zejména defenzivy, která mu hodně pomohla. Věří, že s takovým výkonem může Arsenal útočit na vyšší příčky, než je aktuální šesté místo.

"Čeká nás ještě spousta těžkých zápasů. Za týden hrajeme v Burnley, které má stejně bodů jako my. Ale výkon proti Tottenhamu měl parametry k tomu, abychom byli úspěšní každý týden. A bude jen na nás, jak ho dokážeme zopakovat," řekl Čech po utkání v komentáři pro svou zastupující agenturu Sport Invest.

Pro Arsenal byl duel s Tottenhamem mimořádně důležitý. Nejen proto, že šlo o derby, ale Kanonýrům se také mohla nejlepší čtyřka vzdálit na šest bodů. Po výhře má Arsenal na čtvrtý Tottenham ztrátu jediného bodu.

"Zápas to byl náročný, protože tabulka nám velela vyhrát. Navíc je to soupeř o první čtyři místa v tabulce a náš největší rival. Zápasy s Tottenhamem většinou končily remízou, tak jsme rádi, že jsme to protrhli," komentoval Čech.

Český gólman musel čelit čtyřem střelám na branku. Nejprve ukryl v náručí tvrdou střelu Harryho Kanea, následně druhému nejlepšímu střelci ligy chytil hlavičku. Nepřišel si na něj se střelou k tyči ani Christian Eriksen a nejlepší zákrok si nechal Čech na 81. minutu, kdy vyrazil hlavičku Erica Diera.

"Z mého pohledu byl zápas o tom, abych dokázal rychle reagovat na změny prostoru tottenhamských hráčů a dokázal před sebou dirigovat hráče na správná místa. A to se nám dařilo. Obranná trojice odvedla vynikající práci. Soupeř se sice dostal do nějakých nebezpečných situací, ale příliš možností ke skórování neměl," hodnotil Čech.

"Zásadní byl první poločas, kdy jsme si vytvořili dvougólový náskok. První gól Mustafiho nám pomohl a druhý gól do šatny Sáncheze byl rozhodující. My jsme pak mohli zápas kontrolovat, zatímco oni to museli otevřít. My hráli velice dobře vzadu, měli jsme šance i na to zvýšit, oni tam měli v závěru tlak a šanci Diera, ale za výkon celého týmu jsme si výhru zasloužili," dodal Čech.