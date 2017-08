Brno - V brance nikoliv fotbalové, ale hokejové se dnes představila česká hvězda Arsenalu Petr Čech. Odchytal první třetinu charitativní exhibice v Brně, v které se rozloučil s kariérou hokejový útočník Martin Havlát. Čech původně počítal s tím, že svou krátkou návštěvu na této akci vystoupením v akci neozdobí, ale byl rád, že se nakonec nechal přesvědčit.

"Přesvědčil mě Martin (Havlát), který mi řekl, že nastoupit prostě musím. Výtěžek z utkání navíc jde na charitu, tak jsem se rozhodl, že do brány vlezu, i když jen na jednu třetinu. Chytat celý zápas, byl bych asi unavený. Takhle to pro mě bylo takové zpestření," usmíval se Čech.

Pětatřicetiletý gólman v neděli dovedl v Londýně Arsenal k vítězství v anglickém superpoháru proti Chelsea a stihl si odskočit, aby mohl nastoupit v týmu vedle Jaromíra Jágra a dalších hokejových osobností. "Byl to obrovský zážitek. Kdyby jakýkoliv kluk, který v dětství snil o hraní hokeje, dostal šanci nastoupit s tímto týmem, bral by to všemi deseti," podotkl Čech.

Arsenal neměl problém jej uvolnit, i proto, že se zúčastnil ještě dnešního tréninku a až pak vyrazil. "Přijel jsem do Brna jen na otočku. Po zápase se hned vracím, ve čtvrtek ráno jdu na trénink. Ještě v úterý to vypadalo, že vůbec nenastoupím. Až v Brně mě kluci vyhecovali," popsal Čech.

Hokej hrával jako malý kluk, ale v poslední době neměl moc možností si před exhibicí led osahat. "S Arsenalem jsme před sezonou byli na turné po Asii a Austrálii, takže tam chodit na led nešlo a ani na to není čas. Tenhle týden jsem šel na led jednou, abych se alespoň trošku připravil. Přesto jsem původně v tomto zápase ani nechtěl nastoupit," podotkl.

Termín Havlátovy exhibice mu vyhovoval. "Martinovi jsem říkal, že když akci uspořádá v tomto týdnu, já už budu mít po přípravě, takže šance přiletět na jedno odpoledne a dělat se Štěpcem (Radkem Štěpánkem) trenéra by byla," popsal Čech.

Za 20 minut dostal čtyři góly, na což není ve fotbalové brance zvyklý. "S tím jsem počítal, nebylo to žádné překvapení. Byl jsem hrozně nervózní, navíc panovalo velké horko," smál se Čech, že jej soupeři nešetřili. "V každé exhibici dávají všichni hlavně pozor na to, aby se nikdo nezranil. Kometa je navíc v plné přípravě a ve čtvrtek ji čeká další zápas. Šlo hlavně o to, aby si to užili fanoušci a viděli hodně gólů, což se podařilo."

V přípravě na utkání radili bývalé opoře fotbalové reprezentace spoluhráči Ondřej Pavelec a Petr Mrázek. "Pro mě bylo všechno nové. Na všechno, včetně rozcvičky, jsem se musel ptát. Kluci mi to vždycky řekli, je to vesměs stejné jako ve fotbale," popsal Čech, který je ale na výstroj zvyklý. "Hokej si občas chodím zahrát i v Anglii, s výstrojí nebyl žádný problém."

S Havlátem jsou přátelé a Čech proto rád jeho rozlučku podpořil. "Známe se dost dlouho, Martin se přijel podívat i na několik zápasů. Byl to právě jeho nápad, abych na exhibici přijel. Chtěl mě na svém rozlučkovém zápase mít," dodal Čech.