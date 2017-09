Praha - Ve čtvrtek odstartuje nový ročník Evropské ligy a k hlavním favoritům na celkový triumf budou patřit fotbalisté Arsenalu, za které chytá brankář Petr Čech. Vedle něj se v základních skupinách představí také Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Michael Lüftner z Kodaně, Vladimír Darida z Herthy Berlín, Tomáš Pekhart z Beer Ševy a trojice českých klubů Slavia, Plzeň a Zlín.

Arsenal posledních 19 let hrál nepřetržitě Ligu mistrů a v Evropské lize se představí poprvé od roku 2001, kdy startoval ještě v tehdejším Poháru UEFA. Do něj zamířil ze třetího místa ve skupině Ligy mistrů a došel až do finále, ve kterém prohrál na penalty s Galatasarayem Istanbul.

Čech podobnou situaci zažil v sezoně 2012/13 během působení v Chelsea. Londýnský celek tehdy Evropskou ligu nakonec celou vyhrál. "Rozhodli jsme se, že když poprvé a snad naposledy hrajeme Evropskou ligu, tak ji chceme vyhrát," citovala brankáře britská média.

Arsenal, jehož jedinou evropskou trofejí je vítězství v Poháru vítězů pohárů v roce 1994, si podle Čecha musí ujasnit priority. "Buď jdete soutěž vyhrát, nebo si chcete vybojovat šanci na triumf, nebo si zvolíte jiné cíle. Ale vždycky je příjemné získat nějakou trofej na evropské scéně. A je jedno, o jakou jde," dodal.

Pro trenéra Arsenalu Arséna Wengera je však Evropská liga především možností, jak dát šanci méně vytíženým hráčům. "Bereme soutěž vážně, ale prioritou je pro nás Premier League. V prosinci si pak řekneme, jak dál," řekl kouč serveru Daily Telegraph. "Minimálně však chceme postoupit do vyřazovací části. A vyhrávat doma, protože víte, jak to chodí, když doma nevyhráváte," přidal.

Arsenal ve skupině narazí na Kolín nad Rýnem, Crvenou Zvezdu Bělehrad a BATE Borisov. Kadeřábka čekají duely s Bragou, Razgradem a Basaksehirem. Lüftner si může zahrát proti Lokomotivu Moskva, Šeriffu Triaspol a Zlínu, Pekhart proti Plzni, FCSB a Luganu, zatímco Darida proti Bilbau, Luhansku a Östersundu.