Berlín - Křesťanští demokraté kancléřky Angely Merkelové dnes podle očekávání schválili jasnou většinou koaliční smlouvu se sesterskou Křesťanskosociální unií (CSU) a sociální demokracií (SPD). Koaliční dohoda musí ještě projít referendem v SPD, kde proti pokračování dosavadní velké koalice panuje značný odpor. Výsledek referenda bude znám v neděli 4. března.

Proti smlouvě se na berlínském sjezdu CDU vyslovilo jen 27 z 975 delegátů. Kolik jich bylo pro, se přesně nepočítalo. Je ale zřejmé, že již třetí velkou koalici za poslední čtyři volební období podpořila drtivá většina přítomných křesťanských demokratů. A to i přesto, že v předcházející debatě, která se oproti předpokladům protáhla o téměř dvě hodiny, zaznívaly také kritické hlasy.

Kritika nejčastěji směřovala proti tomu, že se v posledních letech CDU pod vedením Merkelové posunula příliš do politického středu a není jasně vyprofilovaná. "CDU má profil sjeté pneumatiky," poznamenal jeden z delegátů.

Debata, která v podobném rozsahu na sjezdech křesťanských demokratů není běžná, překvapila i některé čelní politiky CDU. Pochvalovala si ji například končící sárská premiérka Annegret Krampová-Karrenbauerová, kterou dnes sjezd 98,9 procenta hlasů zvolil generální tajemnicí strany. Z této pozice by mohla mít snadnější cestu do berlínského kancléřství, kam by podle mnohých mohla za pár let jako nástupkyně Merkelové směřovat.

Aby však mohla Merkelová na postu šéfky vlády pokračovat už čtvrté volební období v řadě, musí velkou koalici po CSU a CDU schválit i sociální demokraté. Jejich referendum začalo 20. února a skončí v pátek. V sobotu se začnou počítat hlasy a v neděli bude oznámen výsledek. Podpora velké koalice ale není mezi sociálními demokraty zdaleka tak velká, jako v konzervativní unii. Řada straníků má obavu, že by SPD v další takové vládě znovu oslabila. Už v zářijových parlamentních volbách přitom dosáhla nejhoršího výsledku od druhé světové války.

Pokud nakonec sociální demokraté přece jen vládě dají zelenou, mohl by Spolkový sněm Merkelovou do funkce kancléřky znovu zvolit kolem poloviny března. Utváření vlády ve spolkové republice ještě nikdy netrvalo tak dlouho jako nyní.