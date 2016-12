Praha - České dráhy se odvolaly k Drážnímu úřadu kvůli přidělení dopravní kapacity na trase Praha - Brno konkurenčnímu RegioJetu. ČTK to dnes řekl mluvčí ČD Patr Šťáhlavský. O přidělení kapacity třem párům spojů RegioJetu rozhodl na konci listopadu správce kolejí, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Firma patřící podnikateli Radimu Jančurovi na trati do Brna a Bratislavy jezdí od 11. prosince.

"Odvolání Českých drah nemá odkladný účinek, na provozu se tak v nejbližší době neprojeví. Teoreticky ale může rozhodnutí SŽDC zvrátit, a v tom případě by přepravní kapacitu na trase z Prahy do Brna a dále směrem na Slovensko přiděloval přímo Drážní úřad," řekl jeho mluvčí Martin Novák.

Nyní má Drážní úřad na rozhodnutí třicetidenní lhůtu, kterou je možné prodloužit o dalších 30 dní. Rozhodnutí úřadu je konečné a je možné jej napadnout pouze u soudu.

Spor se vede o vlaky na trase Praha - Brno - Bratislava s odjezdy v 07:19 a 15:19. V 17:19 pak jde o vlak z Prahy do Starého města u Uherského Hradiště. Ve směru z Brna do Prahy jezdí žluté vlaky soukromé společnosti v 06:09 a 07:09 a poté odpoledne v 17:09. Trasu mezi Prahou a Brnem do letoška obsluhovaly výhradně České dráhy, RegioJet si ale zažádal o totožné odjezdové časy s tím, že je hodlá provozovat bez dotací.

SŽDC přidělení kapacity u části spojů soukromé společnosti zdůvodňovala mimo jiné tím, že žluté spoje budou jezdit až do Bratislavy, a tudíž mají jako mezistátní vlaky prioritu. Naopak vlak s odjezdem z Prahy v 16:19 a v opačném směru z Brna hl. n. v 08:09 zůstal Českým drahám, neboť RegioJet požádal o kapacitu až v takzvané pozdní žádosti, uvedla SŽDC.