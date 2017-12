Praha - České dráhy před Vánocemi opět posílí vlaky. Vedle tradičně posilovaných linek z Prahy do Ostravy, na Valašsko, Slovácko nebo na jižní Moravu bude zařazeno více vozů u vlaků například z Prahy do Českých Budějovic nebo západních Čech. Posíleny budou i spoje na Slovensko. V pátek vypraví České dráhy navíc z Brna do Prahy speciální vlak Kometa expres pro hokejové fanoušky, kteří se chystají na utkání Komety se Spartou. ČTK o tom dnes informoval mluvčí drah Petr Štáhlavský. Posílení spojů chystá i konkurenční RegioJet.

Nejvíce "posil" pojede v pátek a v sobotu 22. a 23. prosince, desítky posilových vozů dohromady nabídnou několik tisíc míst k sezení navíc, uvedl mluvčí.

Na Slovensko jezdí již od 15. prosince až do soboty 23. prosince a pak také během vánočních prázdnin a po Novém roce druhý noční vlak EuroNight Bohemia Praha - Košice. O lůžkový a lehátkový vůz bude posílen i spoj do Humenného. Posilový vůz 2. třídy a vůz pro přepravu aut bude mít i páteční posilový expres Roháče.

V pátek před Vánocemi, tedy v den zvýšené poptávky po cestování, se navíc vydají příznivci hokejového klubu Kometa Brno na ligové utkání do Prahy. "Pro fanoušky Komety je proto na objednávku klubu vypraven speciální posilový vlak, který v poledne vyjíždí z vlečky BVV v Brně a do Prahy-Libně v blízkosti hokejové O2 arény má plánovaný příjezd v 15:10," uvedly ČD. Zpět se bude vracet z Prahy-Libně ve 23:00 a do Brna dorazí před 01:30 v noci.

RegioJet dá každý den před Vánoci zhruba 24 hodin před odjezdem do prodeje kolem 2000 posilových míst. Jen v tomto týdnu to tak bude souhrnně více než 10.000 posilových míst.

"Například na nočních spojích Praha - Košice - Humenné a zpět uvažujeme v případě potřeby o možnosti posílit v následujících dnech tyto vlaky až na 14-15 vozové soupravy," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Současně RegioJet na frekventovaných tratích provozuje od nového jízdního řádu, který vstoupil v platnost 10. prosince více vlakových spojů. Přibyl tak například jeden pár spojů mezi Prahou a OStravou, mezi Prahou a Brnel je to o šest párů více a z Prahy do Bratislavy jde o jeden spoj navíc.