Praha - České dráhy (ČD) objednaly u konsorcia Siemens-Škoda 50 expresních vozů pro své dálkové linky. Dráhy za dodávku zaplatí skoro tři miliardy korun. První vozy, které společnost plánuje využít především na mezistátních linkách, by měla dostat do roku 2021. ČD to dnes uvedly v tiskové zprávě. Dráhy chtějí nákupem nových vozů konkurenceschopnost v mezistátní dopravě.

Konsorcium dodá dopravci 50 osobních vozů sestavených po pěti vozech, které budou spojeny podobně jako vysokorychlostní vlaky. To podle společnosti umožní cestujícím bezbariérový průchod soupravou. Jednotky budou na obou koncích ukončeny standardním rozhraním pro připojení osobních vozů. "To nám umožní pružně reagovat na provozní potřeby a spojovat několik jednotek do delšího a kapacitnějšího průchozího vlaku, nebo připojovat jednotlivé osobní vozy a vytvářet tak vlaky s různou kapacitou a službami," uvedl člen představenstva odpovědný za techniku, servis a majetek Miroslav Kupec.

Do průchozích souprav bude podle něj možné připojit další vozy 1. a 2. třídy, restaurační vozy, vozy pro přepravu jízdních kol nebo řídicí vozy. Kapacita vlaků by měla dosahovat 330 míst.

Společnost Škoda Transportation nyní vyrábí šest vysokorychlostních vlakových souprav pro německé Deutsche Bahn. Podle místopředsedy představenstva a viceprezidenta skupiny Škoda Transportation Tomáše Ignačáka bude mít společnost na starosti především montáž a oživení vozidel. "To znamená práci nejen pro zaměstnance ve výrobě, ale hlavně pro české techniky," dodal.

České dráhy tak pokračují v plánovaných investicích do svého vozového parku. V pondělí oznámily nákup 41 rychlíkových vlaků od rakouské železniční společnosti ÖBB. Dráhy za starší osobní vozy zaplatí celkem 13,7 milionu eur (zhruba 355 milionů korun). Celkem společnost nyní vlastní téměř 2100 osobních vozů a 2000 lokomotiv.