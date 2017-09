České dráhy (ČD) představily pět modernizovaných vozů ze soupravy, jež 13. září prvně vyjela z Českých Budějovic do Prahy. Vagony na lince R17 mají zčásti předělaný interiér. Jde o investici za 15 milionů Kč.

České Budějovice - České dráhy (ČD)představily pět modernizovaných vozů ze soupravy, jež dnes prvně vyjela z Českých Budějovic do Prahy. Vagony na lince R17 mají zčásti předělaný interiér. Jde o investici za 15 milionů Kč. ČTK to řekla mluvčí ČD Radka Pistoriusová. Národní dopravce promění během tří měsíců přes 70 vozů.

Zmizely kritizované koženkové sedačky. "Ty klasické, červené. Přečalounily se, aby byl jednotný design potahů, a není to koženka, ale mikroplyš, který je i v jiných vlacích," řekla mluvčí. Ve druhé třídě mají modrou barvu, v první červenou. Jde o vozy staré přes 30 let, které vyrobila vagonka ve východoněmeckém Budyšíně.

Okna mají nová těsnění, přibyla výstražná oranžová světla, jež se rozsvítí, když jsou dveře do vagonu špatně zavřené, upravené jsou záchody. Renovované vagony budou na této lince jezdit zhruba dva roky. "Než pořídíme další moderní vozy," řekl člen představenstva ČD Michal Štěpán. Do revitalizace a zlepšení vagonů dají letos České dráhy 905 milionů korun. "Zahrnuje to třeba modernizaci interiéru pendolina," řekla mluvčí.

České dráhy, které denně vypraví 7000 spojů, předělávají vagony v depech kolejových vozidel v Plzni a Praze. Práce zahrnují i seřízení oken a dveří, opravu toalet, čištění interiérů a revizi centrálního zavírání nástupních dveří. Staré vagony se podle mluvčí takto modernizují posledních sedm let. "Někdy se předělají úplně, tohle je částečná úprava, aby to bylo pro cestující alespoň trochu lepší," řekla Pistoriusová.

Modernizaci ocenila i hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Chce, aby vlaky jezdilo ještě víc lidí, zejména těch, kteří dojíždějí do Prahy auty. "Společně se vznikem P+R parkovišť, kde teď kraj prověřil 107 lokalit, je toto jedna z možností, jak řidiče k přesednutí do vlaku motivovat," řekla hejtmanka. Letos dá Středočeský kraj na železniční dopravu 1,6 miliardy korun.

Rychlíky linky R 17 jezdí z pražského nádraží v Holešovicích a pokračují přes hlavní nádraží do Benešova, Olbramovic, Tábora, Plané nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí a Českých Budějovic. Do krajského města směřují od loňska také Jižní expresy, ty již mají moderní vozy. Kromě toho spojují hlavní město s jižními Čechami i rychlíky linky R26, kdy motorové soupravy jezdí do Českých Budějovic přes Beroun, Zdice, Příbram, Písek a Protivín.