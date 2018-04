Praha - České dráhy dnes zahájí turistickou sezonu a při té příležitosti vypraví dva speciální vlaky. Z pražského hlavního nádraží vyrazí nedávno zrekonstruovaný vlak Stříbrný šíp. Vlak pojede do Rosic nad Labem, kde v tamním železničním muzeu začne výstava věnovaná 100 letům moderní železnice. Z Prahy-Braníka pak na tradiční oslavy Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem pojede parní vlak v čele s lokomotivou Šlechtična. ČD dnes také zahájí oslavy 100. výročí vzniku ČSR komentovanými prohlídkami historických salonků na pražském hlavním nádraží a na Masarykově nádraží.

Motorová souprava Stříbrného šípu, který se na železnici vrátí po 60 letech, vyrazí po deváté hodině z Prahy přes Kolín a hlavní nádraží v Pardubicích až do stanice Pardubice-Rosice nad Labem. Pro zájemce z východních Čech dráhy připraví dvě jízdy do Slatiňan a zpět.

Ve vlaku do Brandýsa nad Labem budou zařazeny historické vozy tzv. Rybáky s dřevěnými lavicemi ze 40. let minulého století. Fanoušci tzv. nostalgických vlaků pak mohou zájemci pokračovat vyhlídkovým vlakem přes Neratovice až do Mělníka a zpět. V Brandýse nad Labem se v zámecké zahradě uskuteční slavnostní nástup k Audienci u císaře Karla I. za účasti vojenských jednotek z mnoha evropských států.

V neděli pak ČD nabídnou zájemcům svezení historickým motorákem "Hurvínek" z Pardubického spolku historie železniční dopravy z Pardubic do Slatiňan a zpět.

ČD otevřou veřejnosti historické salonky pražských nádraží

České dráhy dnes zahájí oslavy 100. výročí vzniku Československa komentovanými prohlídkami historických salonků na pražském Hlavním a Masarykově nádraží. Reprezentativní prostory pražských vlakových nádraží, které dříve využívali panovníci a později českoslovenští a čeští prezidenti při cestách po železnici, budou moci zájemci navštívit ode dneška každou poslední sobotu v měsíci až do konce roku.

Prohlídky budou první z řady akcí společnosti věnovaných k oslavám výročí, které budou probíhat až do konce roku. Například v létě dopravce ukáže veřejnosti tzv. Prezidentský vlak, ve svátek 28. října pojede speciální vlak z Prahy přes Beroun a Křivoklát do Lužné u Rakovníka a těsně před Vánoci vypraví České dráhy soupravu ze Summerau přes České Budějovice a Tábor do Prahy, která připomene návrat T. G. Masaryka z exilu. V duchu oslav se ponese také Národní den železnice 22. září v Českých Budějovicích. Vedle tohoto plánují dráhy také řadu výstav a publikací k historii dopravce a železnice. Část programu oslav chystá společnost společně s partnery také v regionech. Dráhy očekávají, že jednotlivé akce by mohlo navštívit několik tisíc zájemců.

Na přípravě oslav České dráhy spolupracují s dalšími partnery, například s Národním technickým muzeem, Československou obcí legionářskou nebo Železniční společností Slovensko.