Praha - Úplné zrušení hotovosti by bylo nepřijatelné pro dvě třetiny Čechů, vyplývá z aktuálního průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA). Podle jiného průzkumu vydavatele karet Mastercard je tábor příznivců hotovosti v ČR rozdělen přesně na polovinu. Zánik tradičních bankovek a mincí by tak nevadil 46 procentům Čechů, stejně velká skupina ale je proti. Zbylých osm procent osob názor nemá.

Zrušení hotovosti vnímají podle SC&C Češi spíše pesimisticky. Pro čtyři z deseti dotázaných by neexistence hotovosti znamenala omezení svobody, tato představa je nepřijatelná především pro obyvatele menších měst. Svět bez platidel by jako zjednodušení života vnímala naopak jen třetina dotázaných, hlavně z mladší generace a těch, kteří se nebojí a jsou zvyklí využívat platbu kartou.

Podle Masterindexu spotřebitelé v průměru dvakrát z deseti případů narazí na situaci, kdy chtějí kartou platit, ale obchodník to neumožňuje. Lidi to obtěžuje a 60 procent z nich podle firmy tvrdí, že nemožnost použití karty je dokonce důvodem k neuskutečnění nákupu. Více než polovině nakupujících také vadí, pokud obchodník stanoví limitní částku, od které je možné kartu používat. Většina osob by totiž ochotně platilo kartou i nákupy pod 50 Kč, tedy třeba za zmrzlinu nebo noviny.

Lidé mají zájem i o bezhotovostní placení za služby mobilních operátorů nebo poskytovatelů internetu. Novela zákona o daňovém pořádku od 1. července 2017 otevřela prostor pro státní správu výrazně rozšířit akceptaci platebních karet. Tender na terminály vyhlásila Celní správa a připravuje ho také Katastrální úřad a Finanční správa.

ČR se podle asociace může chlubit nejširší sítí platebních terminálů pro bezkontaktní platby v Evropě a zároveň nejvyšším podílem bezkontaktních plateb. Češi ale vnímají bankovní služby tradičně, což dokazuje i fakt, že 71 procent klientů stále preferuje založení bankovního účtu na pobočce.

Na sklonku roku 2016 bylo v Česku instalováno 115.000 platebních terminálů určených i pro bezkontaktní platby. Jejich prostřednictvím se uskutečnilo 493 milionů bezkontaktních transakcí o objemu 280,73 miliardy korun. To znamená, že Češi každý den uskutečnili zhruba 1,35 milionu transakcí. Průměrná transakce činila 570 korun. Tato čísla řadí ČR na špici evropských statistik ve využívání bezkontaktních plateb.

Česká veřejnost podle ČBA o tomto prvenství příliš neví. Na dotaz, ve které zemi je nejvyšší podíl bezkontaktních plateb, uvedla Česko správně sedmina respondentů. "Digitalizace je jedním z důležitých hnacích motorů ekonomiky a český bankovní sektor se v ní stává lídrem v oboru. Od bezkontaktních plateb přes nabídku služeb prostřednictvím internetu či moderních aplikací pro správu osobních financí až po využívání biometrických údajů, například otisku prstů jako bezpečnostního prvku. A tímto směrem půjdou finanční produkty i nadále," uvedl poradce pro platební styk a digitalizaci ČBA Tomáš Hládek.