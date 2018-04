Praha - Česká bankovní asociace (ČBA) v aktualizované prognóze zlepšila odhad letošního růstu tuzemské ekonomiky na 3,6 procenta z 3,3 procenta z ledna. Za růstem bude spotřeba domácností, investice i export. Asociace o tom dnes informovala na tiskové konferenci. Příští rok by česká ekonomika měla podle ČBA růst o 2,8 procenta, předchozí prognóza počítala s 2,9 procenta.

"Výhled zůstává v zásadě příznivý, ale nelze přehlédnout rizika, která jsou s prognózou spojena a která momentálně spatřujeme v dalším vývoji světového hospodářského cyklu a v jeho možném dopadu na velmi otevřenou českou ekonomiku," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Navíc podle hlavního ekonoma Moneta Money Bank Petra Gapka ekonomika vykazuje přehřátí. "Týká se to především trhu práce, kde je potenciál volných pracovních sil prakticky vyčerpán. Znamená to, že situace na trhu práce bude nadále vyvolávat mzdově inflační tlaky," uvedl.

Hospodaření veřejných rozpočtů zůstane podle něj stabilizujícím prvkem ekonomiky a Česko by v tomto ohledu mělo zůstat premiantem Evropy.

Asociace dále počítá s tím, že Česká národní banka letos v závěru roku přistoupí ještě k jednomu zvýšení úrokových sazeb. Naposledy tak centrální banka učinila letos v únoru.

Příští rok by měl ekonomický růst pode odhadů ČBA zpomalit. Celkově však podle Horské zůstane ekonomický výkon na úrovni, která zajistí pokračující přibližování ekonomické úrovně Česka k zemím eurozóny.

Inflace by měla v zásadě zůstat stabilní, když asociace očekává zdražení energií, které bude kompenzováno vývojem cen potravin. Průměrná míra inflace by tak letos měla být 1,9 procenta a příští rok mírně stoupnout na 2,1 procenta. Centrální banka by měla příští rok podle odhadů přistoupit k dvojímu zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu.

Ministerstvo financí v prognóze z tohoto měsíce zlepšilo odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 3,6 procenta. Úřad zlepšil i odhad pro růst ekonomiky v příštím roce, a to na 3,3 procenta. Česká národní banka v únorové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 3,6 procenta a příští rok o 3,2 procenta. Novou prognózu centrální banka zveřejní na počátku května.

ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků devíti tuzemských bank.

Ukazatel 2017 2018 2019 Růst reálného HDP (pct) 4,6 3,6 2,8 Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (pct) 4,2 3,3 3,2 Míra inflace: CPI (pct) průměr 2,5 1,9 2,1 Směnný kurz CZK/EUR: průměr 26,3 25,16 24,66 Růst bankovních úvěrů domácnostem (pct) 7,7 6,3 5,5 Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (pct) 4,8 4 5,4

Zdroj: ČBA