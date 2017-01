Havana - Kuba doufá v pokračování normalizace vztahů se Spojenými státy, ale vláda Donalda Trumpa by neměla očekávat ústupky poškozující kubánskou svrchovanost. V prvním komentáři k nástupu Donalda Trumpa do funkce to ve středu řekl kubánský prezident Raúl Castro.

Trump se během kampaně ke křehkému smiřování Kuby a USA vyjadřoval pohrdlivě a prohlašoval, že s ním skoncuje, pokud nebude dojednána "lepší smlouva". Jeho poradci se nechali slyšet, že dosavadní politika vůči Kubě prochází analýzou.

"Kuba a Spojené státy mohou spolupracovat a žít civilizovaně vedle sebe s respektem vůči odlišnostem a se snahou podpořit vše, co prospívá oběma zemím a národům," řekl Castro v kubánské televizi. Doufá, že Trumpova vláda bude respektovat karibský region.

Za znepokojivé kubánský prezident označil vyhlašované záměry Bílého domu, které mohou ohrozit "naše zájmy v oblasti obchodu, zaměstnanosti, migrace a životního prostředí".