Praha - Některé části majetkových přiznání obecních politiků zřejmě nebudou veřejné. Na úpravách zákona o střetu zájmů se dohodla sněmovní pracovní skupina, řekl dnes novinářům předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Kompromis přivítali lidovci, kteří předložili jednu z variant úpravy normy. Podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného je možné, že pokud budou změny rychlé, rozmyslí si někteří komunální politici rozhodnutí, že kvůli novým pravidlům nebudou na podzim znovu kandidovat. Kritici zákona tvrdí, že kvůli němu může obecní správa po volbách zkolabovat.

Neveřejné by byly všechny údaje o závazcích a movitých věcech. Komunální politici by tak zveřejňovali data o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. V případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni, by s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy nebyly veřejné údaje o příjmech a majetkových výhodách.

Také Vondráček označil návrh protikorupční pracovní skupiny za kompromisní. Ve Sněmovně jsou nyní hned dvě poslanecké novely o omezeních pro majetková přiznání politiků. Poslanci STAN chtějí, aby se lidé mohli dostat do registru majetkových přiznání výhradně na základě individuální žádosti. Jiná předloha, za níž stojí poslanci KDU-ČSL, by vyňala neplacené komunální politiky z povinnosti majetková přiznání zveřejňovat.

Poslanci budou obě předlohy projednávat dnes odpoledne, podle Vondráčka patrně dohromady. Nová úprava, která vzešla z pracovní skupiny, se k jedné z těchto novel podle něho přiřadí jako celkový pozměňovací návrh. Zároveň by se mohla zkrátit lhůta pro projednání předlohy ve výboru tak, aby ji poslanci mohli projednat ve druhém čtení ještě na nynější schůzi. Schvalovat by ji tedy mohli na schůzi příští. Výborný si myslí, že kdyby se Sněmovna rozhodla zasedat i třetí, takzvaný variabilní týden, za sebou, mohla by dolní komora poslat návrh Senátu již na konci této schůze.

"Zastupitelé, kteří uvažují o kandidatuře v podzimních obecních volbách, na úpravu střetu zájmů čekají," podotkl Vondráček. Po zmírnění volá například Svaz měst a obcí. Obává se toho, že kvůli přísným pravidlům nebude dost kvalitních zájemců o práci v místních zastupitelstvech, a že se proto na podzim hlavně v malých obcích nepodaří sestavit kandidátní listiny. Z 6.258 obcí má podle Výborného 77 procent do jednoho tisíc obyvatel, právě tyto obce by se podle něj mohly po volbách ocitnout bez vedení.