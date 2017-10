Berlín/Mladá Boleslav - Vedení a odbory německé automobilky Volkswagen chtějí, aby se část produkce koncernové divize Škoda Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie. Snaží se tak omezit konkurenci, kterou Škoda představuje pro klíčovou koncernovou značku Volkswagen, řekly agentuře Reuters zdroje z podniku. Premiér Bohuslav Sobotka v reakci uvedl, že se hodlá setkat s vedením Škody Auto i podnikových odborů.

Předseda podnikové rady Škody Auto Jaroslav Povšík tvrdí, že v případě přesunu části výroby do Německa by mohlo zaniknout až 2000 pracovních míst. Podle ekonomů by ale přesun neměl znamenat snižování počtu zaměstnanců, protože Škoda Auto se v České republice potýká s nedostatkem kapacit.

Podle Povšíka chce koncern přesunem části výroby škodovek vyřešit současnou krizi. "Oni chtějí zajišťovat vytížení německých lokalit. Nejde jim Passat, ale vidí, že Superb se prodává dobře a rádi by si ho tam vzali," míní Povšík.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly stojí za úvahami o přesunu části produkce Škody do Německa a zvýšení poplatků za sdílené technologie záměr Volkswagenu získat peníze na ztráty vzniklé po emisním skandálu. "Tady se hledá prostě způsob, jak peníze do Německa legální cestou dostat," řekl Středula ČTK.

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček věří, že všechny plánované investice Volkswagenu ve Škodě Auto budou pokračovat. Ministerstvo podle něj ví o vnitřní diskusi, která se v rámci koncernu už nějaký čas odehrává. "Vyčkejme na případná konkrétní rozhodnutí managementu společnosti, tedy zda vůbec a v jaké podobě by mohlo k přesunům výroby některých budoucích modelů dojít," uvedl ministr.

Příznivé recenze a ziskovost automobilů značky Škoda podle agentury Reuters stupňují rivalitu uvnitř skupiny Volkswagen v době, kdy značka VW směřuje k rušení tisíců pracovních míst v rámci odbourávání nadbytečných kapacit v německých továrnách.

Německé odbory, které mají pod kontrolou polovinu dozorčí rady Volkswagenu, vidí v úspěchu škodovek hrozbu, ale zároveň i potenciální záchranný kruh. Podle zdroje blízkého dozorčí radě požadují, aby se část produkce škodovek přesunula do německých továren. Domnívají se také, že Škoda by měla platit vyšší poplatky za využívání hlavní koncernové platformy pro konstrukci automobilů označované jako MQB. Tu vyvinula a dál rozvíjí značka Volkswagen, která do jejího vývoje také investovala a dál investuje své prostředky. Ostatní firmy koncernu pak za využití platformy platí, díky čemuž Volkswagen část svých investic do vývoje dostává zpět. Podobně to funguje rovněž u jiných platforem. Jednu z dalších vyvinula společnost Audi, které zase ostatní části koncernu za využití této platformy platí.

Šéf značky VW Herbert Diess podle agentury Reuters usiluje o to, aby ochránil budoucí modely Volkswagenu před přímou konkurencí ze strany levnějších škodovek. Na nedávné schůzce vedoucích pracovníků podle zdrojů obeznámených se situací vyzval k větší diferenciaci mezi značkami VW a Škoda z hlediska cílových trhů a zákazníků.

Zástupci značky VW se podle zdrojů domnívají, že Škoda má nepoctivou výhodu v podobě kombinace německé technologie a levnější pracovní síly. V České republice činí mzdy ve zpracovatelském sektoru v průměru 10,10 eura (261 Kč) na hodinu, zatímco v Německu je to 38,70 eura (1000 Kč) na hodinu, plyne podle Reuters z údajů německých statistiků.

Zaměstnanci Škody Auto pobírají v rámci České republiky nadprůměrné platy. Průměrná hrubá dělnická mzda v této automobilce činí 36.000 korun měsíčně. Informace ohledně platů v německých továrnách Volkswagenu odmítl koncern na dotaz ČTK poskytnout.

Provozní zisk divize Škoda Auto se v minulých třech letech více než zdvojnásobil na loňských 1,2 miliardy eur (31 miliard Kč). Zisková marže v divizi tak dosáhla 8,7 procenta, což je v rámci koncernu Volkswagen druhá nejvyšší úroveň po luxusní značce Porsche. Marže u značky VW se naopak v důsledku poklesu provozního zisku snížila na pouhých 1,8 procenta.