Praha - Údaje o movitém majetku a závazcích komunálních politiků zřejmě budou neveřejné. U představitelů malých obcí by měly být veřejné jen údaje o nemovitostech a funkcích ve firmách. Vyplývá to z úprav zákona o střetu zájmů, který dnes Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování. Poslanci by o nich měli rozhodnout příští týden.

Předmětem sporu se stal návrh Patrika Nachera (ANO), podle něhož by žádosti o přístup do centrálního registru majetkových oznámení měly být individualizované. Podle Nachera by politici měli dostávat informace, kdo se konkrétně o ně zajímal. Proti tomu se postavili Piráti, podle nichž to nezabrání vytváření nekontrolovatelných databází údajů z přiznání, do nichž bude anonymní přístup. "To nebude fungovat, čůráte proti větru," řekl Nacherovi zástupce Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Proti Nacherovu návrhu se postavil také ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), podle něhož už nyní jeho úřad dostává hromadné žádosti na všechny, kdo jsou v registru, a musí jim vyhovět. Nacherův návrh by podle ministra znamenal pro ministerstvo pouze zvýšení administrativy. Nacher svůj návrh obhajoval tím, že politici by měli vědět, kdo se o ně zajímá.

Důvodem zmírnění zákona o střetu zájmů je snaha zabránit odlivu uchazečů o místa v zastupitelstvech zejména v malých obcích. Požadují to kromě mnoha politiků také Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv.

Neveřejné by měly být všechny údaje o závazcích a movitých věcech. Komunální politici by tak zveřejňovali data o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. V případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni, by s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy nebyly veřejné údaje o příjmech a majetkových výhodách.

Centrální registr majetkových oznámení by se navíc měl podle novely propojit s katastrem nemovitostí. Politici by nemuseli od poloviny příštího roku údaje o realitách vyplňovat, stáhnli by je do webového formuláře rovnou z katastru.