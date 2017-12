Praha - Část prezidentských kandidátů by se za určitých okolností nebránila zavedení finanční spoluúčasti pacientů či zavedení standardů ve zdravotnictví. Věří tomu, že by se tak podařilo pro zdravotnictví zajistit více peněz. Vyplývá to z odpovědí kandidátů na dotaz ČTK. Neodpověděl současný prezident Miloš Zeman.

Jednoznačně proti spoluúčasti a standardům ve zdravotnictví se postavil jen hudebník a předseda strany Rozumní Petr Hannig. Spíše odmítavě je vnímá bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. "Otázkou je, co se spoluúčastí rozumí, ale obecně ji nedoporučuji, je to politicky velmi citlivá záležitost," sdělil. Poznamenal, že pokud ví, platby za nadstandardní nezdravotnické služby fungují a je možné o jejich úrovni a struktuře diskutovat. Neměly by ale podle něj narušovat princip současné zdravotní péče pro všechny.

Lékař Marek Hilšer poznamenal, že v českém zdravotnictví by mělo být jasno, na jakou péči mají pacienti nárok. "Není přípustné, aby pacienti platící si stejné pojištění dostávali jinou péči jenom proto, že se ocitnou v jiné nemocnici nebo nemají dobré známé ve zdravotnictví," uvedl. Sociálně únosnou spoluúčast na nemocniční stravu neodmítá, zvlášť pokud by pomohla ke zvýšení platů zdravotních sester, kterých je nedostatek.

Mirek Topolánek, bývalý premiér a předseda ODS, připomněl, že jeho vláda zavedla ve zdravotnictví poplatky. "Mimo jiné se tím odlehčilo těm nejtěžším případům s finančně náročnou medikací, protože se zastropovaly pro tyto lidi roční výdaje," poznamenal. Zrušení poplatků označil za "nebezpečný populismus". Uvedl, že spoluúčast může být zavedena formou platby za nadstandard, například za hotelové služby. "Jsem však proti tomu, aby existovala dvojí kvalita péče - pro chudé a pro bohaté," dodal.

Podnikatel Michal Horáček je přesvědčen o tom, že základní standardy, které by byly přístupné a zaručené všem, by se definovat měly a pravidelně se měly podle prosperity země zvyšovat. Poznamenal, že spoluúčast by zřejmě pomohla předejít zneužívání zdravotní péče. "Její zavedení by však nesmělo ohrozit přístup pacientů ke zdravotnictví, zejména pak těch sociálně slabých či chronicky nemocných," uvedl.

Bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto Vratislav Kulhánek zavedení spoluúčasti a standardů připustil. "Vezmeme-li v úvahu, že by se spíš oficiálně potvrdilo to, co již vlastně existuje, pak nejsem proti," uvedl. Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek podotkl, že pokud se má kvalita zdravotnictví udržet a zvyšovat, musí se zvýšit objem peněz, které do něj přicházejí. "A je na celospolečenskou diskusi, jakým způsobem k tomu dojde. Spoluúčast pacientů je jedním z nich," napsal.

Podle bývalého českého velvyslance ve Francii Pavla Fischera je jasné, že udržet vysokou úroveň českého zdravotnictví něco stojí. "Doporučuji omezit tradiční přijímání dárků od pacientů, které se stalo samozřejmostí. Na místě je naopak hledat takové standardy, které by vedly k odpovědnosti personál i pacienta," uvedl.

Zeman na otázku neodpověděl. V minulosti kritizoval zrušení poplatku za hospitalizaci v nemocnici. Peníze by podle něj mohly být použity na zvýšení platů zdravotních sester a pečovatelek.