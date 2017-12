Praha - Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele dělí českou politickou scénu. Zástupci ODS a hnutí Svoboda přímá demokracie (SPD), které dnes ČTK oslovila, hodnotí Trumpův krok kladně. Podle předsedy SPD Tomia Okamury či poslankyně ODS Jany Černochové by Česko mělo Spojené státy následovat. Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek v reakci ČTK napsal, že situace v regionu se tím zkomplikuje. Předseda KSČM Vojtěch Filip důrazně Trumpa kritizoval.

Černochová uvedla, že rozhodnutí Bílého domu vítá. "Považuji jej nejen za potvrzení reality, která je mnohdy zbytečně či účelově popírána, ale i historických faktů a oprávněných nároků Izraele," míní politička, která je předsedkyní sněmovního branného výboru. Dodala, že Izrael čelí útokům "všelijakých pseudohumanistických kruhů" a Západ musí svého spojence podporovat. "Jsem dlouhodobě zastáncem toho, aby se Česká republika k otázce Jeruzaléma postavila stejným způsobem," dodala Černochová.

Předseda SPD Okamura poznamenal, že Jeruzalém je hlavním městem Izraele 3000 let. Dodal, že prezident Trump svým postupem naplnil starší rozhodnutí americké administrativy, které se léta formálně odkládalo. "Doufám, že se připojí hned i Česká republika - máme konečně šanci následovat USA ve správné věci," uvedl.

Místopředseda lidovců Daniel Herman souhlasí s tím, že Trumpův krok je potvrzením reality. "(Trump) pouze vyslovil nahlas to, co je již 3000 let faktem," napsal ČTK. Končící ministr kultury však poukázal i na bezpečnostní rizika. "Předpokládal bych, že bezpečnostní experti byli před tímto vyjádřením konzultováni," dodal.

Podle místopředsedy TOP 09 Ženíška je jisté, že situace na Blízkém východě se zkomplikuje. "Kladu si otázku, co se tímto krokem v již tak složité situaci na Blízkém východě teď vyřeší. Obávám se, ze nic. Bohužel," uvedl.

Zcela odmítavě se k Trumpovu postupu vyjádřil předseda KSČM Filip. "Jde buď o ukázku neschopnosti a selhání prezidenta Trumpa v oblasti zahraniční politiky, nebo o promyšlenou provokaci jak udržet válečný konflikt v regionu," míní Filip. Výsledkem podle něj bude udržení migrační vlny do Evropy a vyvolání dalšího chaosu.

České ministerstvo zahraničí se k postupu USA vyjádřilo ve středu. Ve stanovisku uvedlo, že Česká republika považuje Jeruzalém za budoucí hlavní město Izraele i státu Palestina společně s ostatními členskými státy EU na základě závěrů Rady pro zahraniční věci EU. Než bude uzavřen mír mezi Izraelem a Palestinou, ČR prakticky uznává Jeruzalém za hlavní město Izraele v hranicích demarkační linie z roku 1967, doplnil Černínský palác.

Hrad zatím žádný komentář nezveřejnil. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček pouze uvedl na twitteru, že "zásadní prohlášení k Jeruzalému" zazní dnes večer v rozhovoru, který Zeman poskytl pořadu TV Barrandov.