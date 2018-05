Rovereto (Itálie) - Dnešní časovku jednotlivců na Giru d'Italia vyhrál australský cyklista Rohan Dennis, nejlepším z českých závodníků byl Zdeněk Štybar na 68. místě se ztrátou necelé tři a půl minuty. Růžový trikot po 16. etapě stále drží Brit Simon Yates s náskokem 56 sekund před obhájcem celkového prvenství Tomem Dumoulinem z Nizozemska.

Dennis zvládl 34 km dlouhou trať mezi Trentem a Roveretem za rovných 40 minut a dojel si pro druhý individuální triumf na závodech Grand Tours v kariéře. Vítěz úvodní časovky Tour de France z roku 2015 porazil druhého Tonyho Martina z Německa o 14 sekund, třetí Dumoulin zaostal o 22 vteřin.

Nizozemský obhájce díky tomu snížil svou ztrátu na Yatese v průběžném pořadí ze dvou minut a 11 sekund na necelou minutu. Britský cyklista dnes obsadil 22. příčku s mankem 1:37 na Dennise a před pěti závěrečnými etapami má nakročeno k triumfu.

"Mám obrovskou radost. Na začátku jsem rozjel dobré tempo, ale v posledních deseti kilometrech jsem snad tisíckrát umřel a čekal jsem, že hodně ztratím. To se nakonec nestalo a dost to mění moji taktiku do dalších dní. Mám slušný náskok a uvidíme, jak s ním dokážu pracovat," uvedl Yates.

Naopak Dumoulin v cíli nezastíral zklamání. "Jel jsem dobře, ale Dennis a Martin byli lepší. Navíc i Yates měl dobrý den, takže celkově se to nepovedlo, ale tak to prostě je. Dal jsem do toho všechno a nemá cenu se tím trápit. Budu bojovat až do Říma," prohlásil.

Yatesův kolega Roman Kreuziger obsadil 126. místo a Jan Hirt byl pátý od konce. Jeho odstup na vítězného Dennise činil šest minut.

Giro d'Italia - 16. etapa (individuální časovka 34,2 km, Trento - Rovereto):

1.Dennis (Austr./BMC) 40:00, 2. Martin (Něm./Kaťuša) -14, 3. Dumoulin (Niz./Sunweb) -22, 4. Van Emden (Niz./LottoNL-Jumbo) -27, 5. Froome (Brit./Sky) -35, 6. Aru (It./SAE-Team Emirates) -37, 7. Dowsett (Brit/Kaťuša), 8. Ulissi (It./SAE-Team Emirates) oba -40, 9. Haga (USA/Sunweb) -47, 10. De La Cruz (Šp./Sky) -1:01, ...68. Štybar (ČR/Quick-Step Floors) -3:22, 126. Kreuziger (ČR/Mitchelton-Scott) -4:51, 157. Hirt (ČR/Astana) -6:02.

Průběžné pořadí: 1. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) 66:39:14, 2. Dumoulin -56, 3. Pozzovivo (It./Bahrajn Merida) -3:11, 4. Froome -3:50, 5. Pinot (Fr./FDJ) -4:19, 6. Dennis -5:04, 7. López (Kol./Astana) -5:37, 8. Bilbao (Šp./Astana) -6:02, 9. Carapaz (Ekv./Movistar) -6:07, 10. Bennett (N. Zél./LottoNL-Jumbo) -7:01, ...42. Hirt -1:14:40, 50. Kreuziger -1:23:54, 89. Štybar -2:23:18.