Liverpool - Fotbalový brankář Iker Casillas odchytal v úterý v odvetě osmifinále v Liverpoolu zřejmě svůj poslední zápas Ligy mistrů. Rekordman v počtu startů v prestižní soutěži, který po sezoně nejspíš opustí Porto, se rozloučil čistým kontem a ovacemi od soupeřových fanoušků. Jeho celek ale po úvodní domácí prohře 0:5 z Ligy mistrů vypadl.

Casillas v zápase neměl mnoho práce, v 89. minutě však předvedl vynikající zákrok proti hlavičce zblízka v podání střídajícího Dannyho Ingse a udržel rekordní 57. nulu v Lize mistrů. Šestatřicetiletý bývalý brankář Realu Madrid si připsal 167. start v soutěži a v historické tabulce se vzdálil bývalé opoře Barcelony Xavimu, který nastoupil k 151 utkáním.

Casillase dojalo, že ho ovacemi ocenili i fanoušci Liverpoolu. "Rád bych jim za toto krásné gesto poděkoval. Nestává se příliš často, aby aplaudovali hráči ze soupeřova týmu," uvedl po zápase Casillas.

Legendární brankář po závěrečném hvizdu dlouho hovořil s liverpoolským koučem Jürgem Kloppem. "Odchytat 167 utkání v Lize mistrů? Páni, to je číslo. Myslím, že celý tým dohromady toho odehrál méně," podotkl na tiskové konferenci Klopp s úsměvem. "Neříkám, kolik přesně let, ale je jasné, že ještě pár dalších by asi chytat chtěl," doplnil německý trenér.

Casillas doufá, že si Porto spraví chuť v domácí lize, v níž má pětibodový náskok před druhou Benfikou Lisabon. "Bohužel jsme vypadli na penalty z Ligového poháru, teď z Ligy mistrů, ale věřím, že se z toho poučíme a že nás to motivuje do zbytku portugalské ligy. Titul je to, co chceme nejvíc," dodal.