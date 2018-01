New York - Americkou herečku Carrie Fisherovou a kanadského hudebníka Leonarda Cohena posmrtně ocenila americká hudební akademie cenami Grammy. Herečka, která se proslavila jako princezna Leia z Hvězdných válek, získala ocenění za audioverzi autobiografické knihy s názvem The Princess Diarist. Cohen zvítězil v kategorii pro nejlepší rockové vystoupení s titulní písní svého posledního alba You Want It Darker.

Drtivá většina z celkových 84 cen Grammy se jako obvykle předávala na méně sledovaném ceremoniálu už před hlavním programem, který se vysílá v přímém přenosu a doprovází jej velkolepá šou. Během něj se diváci dozví jména vítězů v devíti nejsledovanějších kategoriích včetně alba roku, nahrávky roku a písně roku.

Jedněmi z favoritů v nich jsou raper Kendrick Lamar a popová hvězda Bruno Mars, kteří si už z předprogramu odnáší po třech zlatých gramofonech. Lamar se svým hitem HUMBLE ovládl kategorie pro nejlepší rapovou píseň, nejlepší rapové vystoupení a nejlepší videoklip. Mars zase opanoval kategorie žánru R&B. Oba interpreti jsou nominováni na nejlepší album roku i na nejlepší nahrávku roku.

Pro písničkáře Cohena znamenalo ocenění za You Want It Darker vůbec první úspěch v hlavních kategoriích cen americké akademie. Za skladbu ani album dosud nikdy oceněn nebyl, v roce 2010 mu však akademie udělila cenu za celoživotní tvorbu. Kanadský hudebník a básník zemřel ve věku 82 let v listopadu 2016. O několik týdnů později utrpěla srdeční infarkt Fisherová, která odešla ve věku 60 let.

V rámci méně prestižních kategorií cen Grammy se oceňuje také hudební doprovod filmové tvorby. Jak v kategorii "kompilačního" soundtracku, tak v kategorii originálního soundtracku zvítězil muzikál La La Land, potažmo skladatel Justin Hurwitz. Snímek má navíc z loňské sezony na kontě šest Oscarů.