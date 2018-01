Manchester (Británie) - Dlouholetý záložník Manchesteru United Michael Carrick po sezoně ukončí hráčskou kariéru a přesune se do realizačního týmu slavného anglického klubu. Šestatřicetiletý anglický fotbalista nehrál žádný zápas od loňského září, kdy u něj lékaři zjistili srdeční arytmii. V listopadu se sice vrátil k tréninku, ale do utkání nenastoupil. Podle trenéra Josého Mourinha by se měl Carrick ještě na hřišti objevit před koncem sezony.

"Teď trénuje s týmem teprve druhý týden. Je to pro nás důležitý hráč," řekl portugalský kouč. "Myslím, že to rozhodnutí, že si zahraje ke konci sezony, je dobré pro tým i pro něj. Aby zakončil kariéru bez zranění či jiného problému," uvedl Mourinho.

Carrick přišel do Manchesteru v roce 2006 z Tottenhamu a s United vyhrál pětkrát anglickou ligu, jednou Ligu mistrů i Evropskou ligu, Anglický pohár a mistrovství světa klubů. Za anglickou reprezentaci nastoupil do 34 zápasů.