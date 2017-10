Praha - Dramatický snímek Čára režiséra Petera Bebjaka je drsný příběh ze slovensko-ukrajinské hranice zachycující důsledky chaosu 90. let. Kriminální thriller o úplatných policistech, pašerácích alkoholu, cigaret a migrantů je zároveň příběhem o síle rodinných vztahů. Film, který získal na festivalu v Karlových Varech Cenu pro nejlepší režii, bude mít v Česku premiéru 26. října.

Film ukazující podsvětí a život na východní hranici Evropské unie se za první tři měsíce od uvedení dočkal příznivého přijetí ve slovenských kinech, kde patří k nejnavštěvovanějším snímkům. S úspěchem byl uveden i na 21 zahraničních festivalech.

V příběhu o společnosti lidí žijících za hranici zákona hrají mimo jiné Tomáš Maštalír, Emília Vášáryová, Andrej Hryc a Zuzana Fialová. "Myslím, že čeští diváci by rozhodně ze tří důvodů měli tento film vidět. Za prvé se jedná také o jejich hranici a měli by vidět, jak ji hlídáme. Za druhé my také chodíme na vaše filmy, abychom podpořili českou kinematografii. A třetí důvod, proč Čáru navštívit, je ten, že v ní hrají vaši nejoblíbenější slovenští herci," řekla ČTK členka Slovenského národního divadla Fialová.

Hlavní hrdina filmu Adam je otcem rodiny a hlavou pašerácké skupiny. Relativně klidný souběh obou prolínajících se světů se však se vzrůstající nervozitou, obklopující nejistou budoucnost s nově budovanou hranicí schengenského prostoru, začíná otřásat. A když pak jedna z pašeráckých dodávek ztroskotá, spustí se lavina událostí, během níž bude muset Adam zpochybnit svá vlastní pravidla.

"Scénář filmu vychází z vyprávění reálných lidí, kteří žijí v reálném prostředí slovensko-ukrajinské hranice. Zachycuje jejich příběhy, historky, osudy. A už jen tento základní vstup scénáře, dále celé prostředí, lidé v něm žijící, detaily z jejich každodenního života, situace, které jsme zaznamenali během prohlídek a příprav natáčení, architektura, barevná stylizace prostředí, výběr kostýmů, inspirace reálnými postavami - to vše ovlivnilo vznik a vizuální podobu tohoto filmu," podotkl režisér Bebjak.

Peter Bebjak absolvoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě v oboru herectví a v roce 1999 v oboru filmová a televizní režie. Režíroval mimo jiné dokumentární seriál Najväčšie kriminálne prípady Slovenska, hrané seriály Mesto tieňov, Kriminálka Anděl, Ako som prežil a Odsouzené. Kromě režie se věnuje tvorbě žánrových filmů, psaní námětů a scénářů.