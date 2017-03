Stará Huť (Příbramsko) - Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše na Příbramsku otevírá upravenou expozici o spisovatelově životě a díle. Návštěvníci uvidí dosud nevystavované předměty a archiválie, například prádelník s Čapkovou frakovou košilí, límečkem a vestou a další osobní věci. K vystaveným raritám patří i účtenky od řemeslníků, kteří ve 30. letech minulého století v Čapkově letním sídle ve Strži pracovali. Vernisáž bude 29. dubna.

"Expozice, která tady byla původně, byla už 20 let stará, začaly nám odcházet fotografie, byly poškozené světlem i vlhkostí. A také naše muzejnické bádání a muzejnické postupy mezitím pokročily dál," řekla dnes ČTK ředitelka památníku Kristina Váňová. Výstava tentokrát neřadí události Čapkova života přísně chronologicky, ale spíše tematicky. "Abychom ukázali, co všechno v životě stihl a jaký to byl člověk," uvedla Váňová.

Jedna část je například věnována cestování, představuje Čapkovy fotografie z cest nebo reprodukce pohlednic, které může návštěvník sám otáčet. Jsou určeny například lingvistovi Otakaru Vočadlovi. Součástí expozice je Čapkův cestovní kufřík z 30. let s nálepkami z míst, které navštívil. Mezi vystavovanými předměty je i dobový fotoaparát a expozimetr, s nimiž spisovatel pořizoval mimo jiné snímky neposedné foxteriérky Dášeňky. Podle Váňové se díky Čapkovým fotografiím lze dozvědět, co ho vlastně zajímalo. "Vždycky to byli lidé nebo jejich činnosti," dodala.

K lákadlům nové expozice patří i reprodukce dosud málo známých fotografií Josefa Sudka, který přijel za Čapkem na Strž v roce 1949 a pořídil tam jedinečné snímky Čapkova stolu ve spisovatelově pracovně i nejbližšího okolí domu.

Z původní výstavy zůstaly zachovány nejzajímavější části - především Čapkova pracovna, ale i jeho pečlivě sepsané pokyny pro hosty, jak letní sídlo užívat v době jeho nepřítomnosti. Návštěvníci najdou také dvě podkovy pro štěstí, které prý spisovatel přinesl z jedné procházky dobříšskými lesy a vlastnoručně je pak přibil do dřevěného prahu. K vidění je rovněž kolekce Čapkových knih, dobové tisky, filmový dokument o jeho životě a mnoho fotografií a faksimilií dopisů, získaných v aukcích nebo darem od soukromníků.

Vytvoření nové expozice a úpravy budovy stály 800.000 Kč. Na financování se podílely Středočeský kraj a ministerstvo kultury.