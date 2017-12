Ilustrační foto - Škoda Auto plánuje, že bude v roce 2025 prodávat čtvrtinu vozů na elektrický nebo hybridní pohon. K tomu jí má pomoci pět elektromobilů a několik dalších modelů na hybridní pohon kombinující spalovací agregát a elektromotor s dobíjením z elektrické zásuvky (plug in hybrid). Škoda na současném autosalonu v Šanghaji představila koncept prvního elektromobilu Vision E s dojezdem až 500 km a autonomním řízením. Uvedla to dnes v tiskové zprávě.

Praha - Takzvaná plně autonomní vozidla by mohla na českých silnicích převažovat již za 20 let, vyplývá z nejoptimističtějšího scénáře, který dnes novinářům představila Česká asociace pojišťoven. Počet nehod díky tomu pak klesne na sedminu dnešního stavu, kdy na každých 100 vozidel připadá 3,5 nehody. Plně autonomní vozidla se řídí úplně sama. Ke svému provozu nepotřebují řidiče a orientuje se za pomoci počítačových systémů, které detekují okolí vozidla a určují jeho trasu.

Nejpomalejší scénář vývoje předpokládá, že technologicky vyspělá vozidla s asistenčními systémy mají v nynějším portfoliu vozidel zastoupení do deseti procent a nárůst jejich zastoupení bude velmi pozvolný. V roce 2022 jejich podíl stoupne na dvojnásobek a do roku 2027 se zvýší na 50 procent, uvedl analytik asociace Petr Jedlička. Při naplnění těchto hypotéz se zásadnější redukce škod očekávat až v průběhu 40. let tohoto století.

Střední scénář zohledňuje nejprve rychlejší náběh vozidel s vyspělými asistenčními systémy a koncem 20. let pak minimalizaci počtu klasických vozidel bez asistencí. Tento scénář předpokládá také rychlejší zavádění poloautonomních vozidel, s jejich více než polovičním zastoupením na konci 30. let. Během 40. let pak scénář očekává, že poloautonomní vozidla budou postupně nahrazena plně autonomními vozidly, upozornil Jedlička. Z těchto předpokladů nejprve po roce 2025 frekvence škod klesne pod tři procenta, snížení pod jedno procento lze očekávat do konce 30. let.

Nejrychlejší scénář je zdaleka nejambicióznější a naznačuje velmi rychlé pronikání vozidel se sofistikovanými asistenčními systémy do vozového parku. "Poloautonomní vozidla by se začala dostávat na silnice ještě před rokem 2020 v intenzitě jednotek procent. Kolem roku 2026 by dosáhla přibližně čtvrtinového zastoupení. Koncem 20. let navíc nabudou plně autonomní vozidla přibližně desetinové zastoupení a následně bude jejich podíl dále narůstat až k většinovému kolem roku 2037," popsal Jedlička.

Tento ambiciózní scénář je realistický pouze v situaci, kdy další zdokonalování vývoje poloautonomních vozidel bude prioritou všech stran (automobilek, jejich klientů, veřejného sektoru), jež budou ochotny do tématu výrazně investovat, a nedojde k výraznému zdržování vývoje vlivem zdlouhavých formálních procedur. Pokud by se tento scénář naplnil, klesla by škodní frekvence nejprve na tři procenta kolem roku 2020 a následně na 2,5 procenta v roce 2025, navíc s další rychlou redukcí pod jedno procento na počátku 30. let, upozornil analytik asociace Lukáš Houska.

Uvedený vývoj přinese podle něj zásadní změny v konceptu pojištění vozidel. Časem se opustí současné postupy, kdy se při likvidaci hodnotí zavinění dopravní nehody ze strany řidičů vozidel. Stále větší roli u likvidace budou hrát technické znalosti a možnosti posouzení selhání systémů, jež nehodu způsobily.

Očekávání dalšího vývoje nesouvisí pouze s celkovou redukcí rizika a jeho oceněním díky menšímu počtu dopravních nehod a jejich méně závažným následkům, ale i s odlišnou likvidací. "K oběma činnostem jsou do budoucna klíčová dostupná data, která automatická vozidla sbírají a sledují. Možnost využívání těchto dat by měla být plně v rukou majitele vozidla, aby mohl svobodně rozhodovat o jejich využití," uzavřel výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.