New York - Hokejista Jaromír Jágr by mohl přece jen zakotvit v Calgary, které bylo jednu dobu považováno za hlavního uchazeče o jeho služby. Podle informací oficiálního webu NHL se Flames o pětačtyřicetiletou hvězdu stále zajímají. Spekulacím v tomto směru nahrává fakt, že kouč kanadského klubu Glen Gulutzan již v minulosti s Jágrem spolupracoval v Dallasu.

Gulutzan, který je jen o půl roku starší než český útočník, tak dobře ví, co může od Jágra případně očekávat. Pod jeho vedením si olympijský vítěz z Nagana připsal v dresu Dallasu během zkrácené sezony před odchodem do Bostonu ve 34 utkáních 26 bodů za 14 gólů a 12 asistencí. A zůstal Jágrovým obdivovatelem.

"Když jsem ho měl tehdy v týmu... I když už není tak rychlý, jak býval, pod kruhy je stále silnější na puku než většina ostatních kluků v lize. Možná nejpůsobivější kromě všech jeho fyzických dovedností, urostlé postavy a síly, kterou má v rukách, je jeho hokejové IQ, které sahá mimo jakékoliv grafy," řekl Gulutzan během minulé sezony už jako kouč Calgary.

"Pamatuji si, že ještě v Dallasu jsme si sestříhali nějaké klipy. A jako trenéři jsme u nich seděli, koukali na ně a jen si říkali: bože, jak tohle dokázal. Umí dávat góly, umí nahrávat, zvládá všechno. A já myslím, že právě díky tomu může pořád hrát. Navíc má skutečnou vášeň a zaujetí pro hru," doplnil Gulutzan.

I podle jedné z opor Calgary Michaela Frolíka by byl Jágrův příchod pro tým Flames přínosem. "Máme hodně mladé a nezkušené mužstvo. Nějakého staršího hráče, který by ostatní usměrňoval, bychom potřebovali. Takže by to dávalo smysl," řekl Frolík před dvěma týdny českým novinářům.

Reportér NHL Elliott Friedman nicméně nevylučuje ani variantu, že Jágr začne sezonu v Evropě, možná i v české soutěži, a pak se vrátí do zámoří.