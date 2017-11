Calgary - Český hokejový brankář David Rittich se dočkal poprvé v sezoně v NHL pozvánky do prvního týmu Calgary. Vedení Flames povolalo pětadvacetiletého jihlavského odchovance z farmy ve Stocktonu z nižší AHL a opačným směrem putoval švédský gólman Eddie Läck. Rittich strávil páteční duel na ledě Dallasu (4:6) na lavičce, kde kryl záda jedničce mužstva Mikeu Smithovi.

Rittich debutoval v NHL na konci minulé sezony, kdy v posledním utkání základní části odchytal za Calgary závěrečnou třetinu v San Jose při porážce 1:3. Nahradil tehdejší jedničku Flames Briana Elliotta, za 20 minut si připsal devět úspěšných zákroků a inkasoval jeden gól.

Přestože má za sebou po loňském příchodu z Mladé Boleslavi vedle krátkého dubnového pobytu v týmu i dva přípravné kempy, byl pro něj páteční trénink s Calgary výjimečný. Potkal se totiž na ledě s hrající legendou Jaromírem Jágrem. Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL totiž podepsal s Calgary na startu sezony roční kontrakt až v době, kdy už byl Rittich ve Stocktonu.

"V Česku je každý fanouškem Jaromíra Jágra. Je to legenda a pořád hraje... Já ani nevím, kolik přesně odehrál zápasů v NHL, ale je to neuvěřitelné. Je mu pětačtyřicet a je pořád v NHL. To je opravdu skvělé," řekl Rittich v rozhovoru pro klubový web. "Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že budu hrát nebo trénovat s Jágrem, odpověděl bych: 'To určitě ne. Bez šance.' A teď se to stalo, jsem za to šťastný."

Rittich po příchodu z prvoligové Jihlavy debutoval v extralize v sezoně 2014/15 v dresu Mladé Boleslavi, které loni pomohl k postupu do semifinále. S 81 odchytanými zápasy v české nejvyšší soutěži podepsal jako nedraftovaný volný hráč loni v červnu roční dvoucestnou smlouvu, kterou letos v červenci o rok prodloužil.

Rittich prožil ve čtvrtek hektický den. O den dříve hráli Heat v Ontariu, pak se český gólman s týmem přesunul z Kalifornie do Arizony k pátečnímu duelu s Tucsonem. Když mu ale zavolal generální manažer Calgary Brad Treliving, vydal se následně letem v šest ráno z Phoenixu do Dallasu. "Byl to dlouhý den. Jsem rád, že jsem tady a můžu se na všechno nachystat," podotkl Rittich.

Ve Stocktonu se mu daří. Z šesti zápasů vychytal pět výher, má průměr 2,17 obdržené branky na utkání, úspěšnost zákroků 93,1 procenta a dvakrát udržel čisté konto. "Cítil jsem se v každém zápase skvěle. Chci pokaždé pomoci k výhře. Je to moje práce, chytat puky a dát týmu šanci zvítězit," prohlásil Rittich.

Po debutu z minulé sezony by se mohl dočkat další šance. "Dokazuje podobně jako všichni naši mladí brankáři, že má talent. Spolu s Jonem (Gillies) odvádějí na farmě velmi dobrou práci. Povolali jsme ho a máme plán, jak s ním dále pracovat, aby se posunul dál. Líbí se mi jeho výkony. Je to velice příjemný kluk a hodně talentovaný," uvedl trenér Calgary Glen Gulutzan.

Smith je připravený Rittichovi při sbírání dalších zkušenosti v NHL pomoci. "Když přicestoval, krátce jsem s ním mluvil. Těším se na to, že mu budu pomáhat. Když jsem byl v Dallasu, hodně ovlivnil moji kariéru i můj život mimo led Marty Turco. Vím, že nebudu chytat navěky, a jsem rád, když můžu pomáhat mladším klukům," uvedl pětatřicetiletý Smith.