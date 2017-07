Chevalier (Francie) - Bývalý skokan na lyžích Primož Roglič ze Slovinska vyhrál 17. etapu Tour de France. Celkově stále vede Brit Christopher Froome, za něhož se posunul Kolumbijec Rigoberto Urán. Stejně jako třetí Francouz Romain Bardet ztrácí na lídra 27 sekund. Tour dnes skončila pro majitele zeleného trikotu Marcela Kittela, který si při pádu poranil pravé rameno a odstoupil.

Sedmadvacetiletý Roglič zaútočil v závěrečném stoupání na Col du Galibier. Na vrcholu v nadmořské výšce 2642 metrů měl náskok minuty a půl. V závěrečném sjezdu vedení s přehledem uhájil, vyhrál o minutu a 13 sekund.

Člen zlatého slovinského družstva z juniorského mistrovství světa ve skocích na lyžích v roce 2007 tak po loňské výhře v časovce na Giru d'Italia zaznamenal další etapový triumf na velkém závodě. Na Tour de France přitom startuje poprvé a stal se vůbec prvním Slovincem ve 114 let dlouhé historii závodu, kterému se podařilo vyhrát etapu na Tour de France. "Je to neuvěřitelné. Opravdu bláznivá etapa," poznamenal v cíli.

V boji o žlutý trikot na posledním kopci útočil zejména Francouz Bardet. "Odvedl jsem maximum. Útočil jsem. Tohle je způsob závodění, který miluji. Ničeho nelituju, zkusil jsem všechno," vyprávěl v cíli Francouz, který doufal v odtržení svých největších konkurentů.

Lídr Froome a dosud průběžně čtvrtý Urán z Kolumbie se ho ale udrželi. Vedoucí Brit si pochvaloval zlepšenou formu. "Moje nohy jsou na tom rozhodně mnohem lépe než před týdnem v Pyrenejích, což je dobré znamení," řekl.

Ztrácel dosud druhý muž celkové klasifikace Fabio Aru z Itálie. V cíli měl na konkurenty v boji o celkové prvenství manko 31 sekund a propadl se na čtvrtou příčku. Na Froomea nyní ztrácí 53 sekund.

V přední skupině se dlouho držel český cyklista Ondřej Cink, ale na posledním kopci se propadl a skončil s více než pětiminutovou ztrátou sedmnáctý.

Do cílového města Paříže nedorazí vítěz pěti etap letošního ročníku Kittel, který se připletl do pádu uprostřed pelotonu při úvodním stoupání dne na Col d'Ornon. Dlouho čekal na výměnu kola a pak jel s ledem na bolavém pravém ramenu. Bolesti se ale zhoršovaly a devětadvacetiletý kolega Zdeňka Štybara z týmu Quick-Step nemohl pokračovat. Do zeleného trikotu pro nejaktivnějšího jezdce se tak obleče Australan Michael Matthews, který v úterý snížil Kittelův náskok na 29 bodů.

Ve čtvrtek čeká peloton další horská etapa s cílem na vrcholu Col d'Izoard. Pokud by odstupy na předních příčkách průběžného pořadí zůstaly tak těsné, jako jsou nyní, mohlo by se o celkovém vítězi rozhodovat až při sobotní časovce.

Tour de France - 17. etapa (La Mure - Serre-Chevalier, 183 km):

1. Roglič (Slovin./Lotto-Soudal) 5:07:41, 2. Urán (Kol./Cannondale), 3. Froome (Brit./Sky), 4. Bardet (Fr./AG2R), 5. Barguil (Fr./Sunweb) všichni -1:13, 6. Landa (Šp./Sky) -1:16, 7. D. Martin (Ir./Quick-Step) -1:43, 8. Contador (Šp./Trek-Segafredo), 9. Meintjes (JAR/SAE Team Emirates), 10. Aru (It./Astana) všichni -1:44, ...17. Cink (ČR/Bahrajn Merida) -5:07, 29. Kreuziger (ČR/Orica) -12:48, 126. Štybar (ČR/Quick-Step) -33:41.

Průběžné pořadí:

1. Froome 73:27:26, 2. Urán, 3. Bardet oba -27, 4. Aru -53, 5. Landa -1:24, 6. D. Martin -2:37, 7. Yates (Brit./Orica) -4:07, 8. Meintjes -6:35, 9. Contador -7:45, 10. Barguil -8:52, ...23. Kreuziger -53:57, 52. Cink -2:06:24, 111. Štybar -2:54:46.