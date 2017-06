Praha - Bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek oficiálně ohlásil kandidaturu na prezidenta. Bude kandidátem nedávno obnovené Občanské demokratické aliance, která mu pomůže sehnat 50.000 podpisů pro nominační petici. ODA bude Kulhánkovu kandidaturu podporovat také finančně až do výše padesátimilionového limitu.

Předseda ODA Pavel Sehnal označil Kulhánka za "chlapa, který řídil fabriku, má manažerskou zkušenost a lidskou důstojnost, kterou politika potřebuje". Podle Sehnala je třeba v čele země osobnost, která dokázala vybudovat a řídit významnou firmu. Kulhánkovi předal členský průkaz ODA s číslem 22018, které symbolizuje předpokládaný termín prezidentských voleb.

"Podle toho, co slyším, tak by šance měly být velké," řekl k vyhlídkám na své zvolení třiasedmdesátiletý Kulhánek. Zařadil se mezi čtveřici kandidátů, z nichž by si lidé měli vybrat toho nejpřijatelnějšího jako příští hlavu státu. Kromě stávajícího prezidenta Miloše Zemana jmenoval textaře Michala Horáčka a bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše, kterého by volil, pokud by sám nekandidoval. Sehnal označil Drahoše za akademického kandidáta, Zemana za levicového kandidáta a Kulhánka za chybějícího pravicového kandidáta.

Kulhánek by jako prezident chtěl dbát na dodržování ústavy, prezidentskému úřadu vrátit vážnost a důstojnost. "Prezident nemůže být všeználek, byť třeba si to i může myslet," řekl ČTK. "Nevěnoval bych se politikaření," uvedl s tím, že premiérem by jmenoval předsedu strany, která by vyhrála volby. Důraz klade na důslednější parlamentní kontrolu vlády.

Kandidát ODA by chtěl také připomenout Čechům, že mají být na co hrdi. "Nejsme žádná malá země. V nás se přitom tento komplex léta pěstuje. Z tohoto omylu," uvedl. Chce rovněž pomoci dostat děti od počítačů ke sportu. Kulhánek byl mimo jiné šéfem Českého svazu ledního hokeje a působil v Českém olympijském výboru, hrál závodně volejbal a běhal maraton.

Kulhánek nyní působí v dozorčí radě Pojišťovny Kooperativa. Dříve vedl Sdružení automobilového průmyslu, byl viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Od roku 2002 byl navíc členem světového výkonného výboru Mezinárodní obchodní komory.