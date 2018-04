Neumünster (Německo) - Bývalý šéf katalánské regionální vlády Carles Puigdemont dnes odpoledne opustil vazební věznici v severoněmeckém Neumünsteru. Politik vyšel z věznice nedlouho poté, co dnes jeho okamžité propuštění nařídily úřady spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko.

Puigdemont mohl opustit vazbu poté, co dnes zaplatil kauci ve výši 75.000 eur (1,9 milionu korun) a německým úřadům poskytl adresu, na níž bude v Německu pobývat do rozhodnutí o jeho případném vydání do Španělska.

Před budovou vazební věznice v Neumünsteru na Puigdemonta čekaly davy novinářů i několik demonstrantů. Při krátkém vystoupení před zástupci médií politik poděkoval za projevy solidarity a vyzval k okamžitému propuštění svých kolegů dosud zadržovaných ve Španělsku a k dialogu. Španělské úřady podle něj nemají důvod nezahájit dialog s katalánskými politickými vůdci.

Pětapadesátiletý Puigdemont byl v Německu zadržen 25. března po překročení dánsko-německé hranice na základě evropského zatykače, když se autem vracel z Finska do Belgie, kde do té doby žil v exilu. Španělsko požaduje jeho vydání kvůli vzpouře a zpronevěře veřejných prostředků tím, že jeho vláda loni uspořádala nepovolené referendum o nezávislosti Katalánska na Španělsku.

Soud ve městě Schleswig ve čtvrtek odmítl Puigdemonta vydat na základě jeho obžaloby ze vzpoury. Připustil ale, že ještě bude posuzovat možnost jeho vydání kvůli údajné zpronevěře. Rozhodl zároveň o podmínečném propuštění separatistického vůdce z vazby po složení kauce. Puigdemontův právník dnes po propuštění svého mandanta ujistil, že se pokusí přesvědčit soud o tom, aby vyloučil vydání Puigdemonta i na základě obvinění ze zpronevěry.

Puigdemont obvinění Madridu odmítá a tvrdí, že jsou politicky motivovaná. Proti vydání do Španělska se může případně bránit u německého ústavního soudu.