Praha - Bývalý vrchní rada Národní protidrogové centrály Miroslav Vogel nedostane dva miliony korun, které žádal po státu za své nezákonné trestní stíhání. Jeho žalobu dnes pravomocně zamítl pražský městský soud. Ztotožnil se se závěry obvodního soudu, podle kterého podal Vogel žalobu pozdě.

Policista čelil nepravdivému obvinění, že kryl informátora, který vyráběl a prodával pervitin. Soud ho sice v květnu 2015 viny zprostil, mezitím byl ale muž v rámci reorganizace sesazen na řadovou pozici.

Vogel žádal dva miliony za nemajetkovou újmu, kterou mu nezákonné stíhání způsobilo, chtěl také 195.000 korun, které vyplatil právníkovi za zastupování v trestní kauze. Ministerstvo spravedlnosti mu náklady za právníka uhradilo, jako zadostiučinění muži přiznalo 100.000 korun. V žalobě se proto policista domáhal zbytku.

Podle soudů ale Vogel podal žalobu pozdě, a proto ji zamítly jako promlčenou. Podle Obvodního soudu pro Prahu 2 policistovi nic nebránilo podat žalobu včas.

"Soud prvního stupně dospěl ke správnému závěru, že námitka promlčení je důvodná," zdůvodnila dnešní rozhodnutí soudkyně-zpravodajka Jana Jirmářová. Soud však potvrdil, že stát musí muži zaplatit náklady řízení u obvodního soudu. Náklady odvolacího řízení si budou účastníci hradit sami.

Vogel argumentoval tím, že námitka promlčení je v rozporu s dobrými mravy. Jeho zástupce dnes upozorňoval mimo jiné na to, že ministerstvo policistovi 295.000 korun zaslalo s půlročním zpožděním.

Policista v minulosti uvedl, že obvinění ho poškodilo nejen v pracovním, ale i v soukromém životě. Po svém osvobození řekl, že Generální inspekce bezpečnostních sborů postupovala v jeho případě nestandardně a že obdobným způsobem by bylo možné odstranit jakéhokoliv policistu.

Odškodné se rozhodl po státu vymáhat právě proto, aby na tuto skutečnost upozornil. Jeho právník dnes poukázal na to, že kvůli námitce promlčení, kterou ministerstvo u obvodního soudu vzneslo, se justice vůbec nezabývala tím, zda by měl Vogel na náhradu nemajetkové újmy nárok.

Vogelovi, který v době svého obvinění pracoval u protidrogové centrály přes 20 let, hrozilo v trestní kauze až desetileté vězení. Hlavním a v podstatě jediným svědkem proti němu byl liberecký dealer Petr Ryžák. Tvrdil, že s pervitinem obchodoval na Vogelův pokyn, aby snáze pronikl do drogového podsvětí.

Soudy nakonec Ryžáka označily za zcela nevěrohodného svědka. Loni ho nepravomocně poslaly na 14 let do vězení za to, že vedl gang výrobců pervitinu.