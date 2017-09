Atlanta - Podle bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera jsou Spojené státy "více oligarchií než demokracií." Současného amerického prezidenta Donalda Trumpa označil na úterním výročním projevu ve svém institutu Carter Center v Atlantě za zklamání na světové politické scéně. "Udržujte mír, prosazujte lidská práva a říkejte pravdu," poradil podle agentury AP Carter nynějšímu nájemníkovi Bílého domu.

Carter se domnívá, že by Trump měl otevřeně hovořit se Severní Koreu o mírové smlouvě spíše než jí hrozit. "Pokud bych do Pchjongjangu nejel sám, poslal bych tam svého nejlepšího člověka," řekl Carter a dodal, že on byl v KLDR třikrát.

Člen Demokratické strany a 39. prezident Spojených států podle svých slov nedoufá, že jeho republikánský nástupce v úřadu nebo členové jeho rodiny zprostředkují mír mezi Izraelem a Palestinci. Nemyslí si, že přijdou s řešením, které bude spravedlivé vůči Palestincům.

Trump se odklonil od dlouhodobé pozice USA, která prosazovala existenci dvou samostatných států Izraele a Palestiny. Na Blízký východ poslal vyjednávat o obnovení mírových rozhovorů svého zetě Jareda Kushnera, který se hlásí k ortodoxnímu judaismu.

Dvaadevadesátiletý Carter je druhým nejstarším žijícím americkým prezidentem a čtvrtým nejdéle žijícím prezidentem v historii. O rok starší je George Bush starší. Prezidentem USA byl Carter v letech 1977 až 1981. V roce 2002 obdržel za své aktivity na poli lidských práv Nobelovu cenu míru.