Washington - Bývalý člen volebního štábu Donalda Trumpa Rick Gates se podle amerických médií přizná k trestným činům, z nichž ho obviňuje zvláštní tým FBI vedený Robertem Muellerem. Oznámila to dnes televize ABC News. Gatesovo rozhodnutí je podle ní signálem, že obviněný se rozhodl s Muellerovým týmem spolupracovat.

Bývalý šéf FBI Mueller se už řadu měsíců snaží nalézt stopy ruského vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016. Obvinění Gatese, stejně jako bývalého šéfa Trumpova štábu Paula Manaforta, s tímto vyšetřováním bezprostředně nesouvisí. Média ale spekulují, že Gates může mírnější trest za údajně spáchané trestné činy vyměnit za výpověď o praktikách Trumpova volebního štábu. Ten podle některých náznaků mohl spolupracovat s Ruskem v kampani proti Trumpově protikandidátce Hillary Clintonové.

Gates by podle listu The New York Times ve svých příštích výpovědích mohl i "shodit" svého kolegu Manaforta, který zatím jakékoli protiprávní jednání popírá.

Gates byl kolegou Manaforta, který jistou dobu působil jako poradce proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče, svrženého v roce 2014. Oba jsou mimo jiné obviněni z toho, že se v USA neregistrovali jako "zahraniční agenti" pracující pro cizí politický subjekt, jak jim to zákon ukládá. Kromě toho jsou obviněni ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, z křivého svědectví a ze zatajení informací o svých zahraničních bankovních účtech.

Ve čtvrtek k tomu přibyla další obvinění, která podle ABC News zvýšila na Gatese a Manaforta tlak, aby při vyšetřování ruského vlivu na volby s FBI spolupracovali. Oba muži byli u soudu ve státě Virginie obviněni ze 16 případů daňového podvodu, sedmi případů utajení zahraničních účtů a devíti případů daňového podvodu či spiknutí za účelem daňového podvodu.