Fotbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo (velvo) dává z penalty postupový gól do sítě Juventusu. Vpravo je náhradní brankář Wojciech Szczesny. ČTK/AP/Francisco Seco

Londýn - Bývalý rozhodčí Mark Clattenburg se zastal sudího Michaela Olivera, který byl po čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Juventusem Turín kritizován za to, že v nastavení odpískal penaltu ve prospěch španělského celku a vyloučil brankáře Gianluigiho Buffona. Oba verdikty byly podle Clattenburga naprosto správné.

Oliver odpískal penaltu po zákroku Medhiho Benatii na Lucase Vázqueze a za následné protesty dal červenou kartu gólmanovi Juventusu, který velmi pravděpodobně chytal poslední zápas LM v kariéře. Z pokutového kopu poté Cristiano Ronaldo snížil na konečných 1:3, což po výhře 3:0 z Turína zajistilo Realu postup do semifinále.

"Jedna věc je naprosto jasná: Michael Oliver udělal dvě naprosto přesná rozhodnutí," napsal Clattenburg ve sloupku pro deník The Times. "Benatiův zákrok na Vázqueze byla penalta. Michael byl dobře postavený a viděl, že tam došlo k lehkému postrčení. Byl to neohrabaný zákrok, ale pořád to byl faul," dodal.

Oliver podle něj také naprosto správně vyloučil Buffona. "Buffon protestoval a kartu dostal asi proto, že to udělal už podruhé," uvedl Clattenburg. "A co Buffon rozhodčímu řekl, je v podstatě méně důležité, než jakým způsobem to řekl," přidal bývalý sudí, který v roce 2016 řídil finále Ligy mistrů i mistrovství Evropy a momentálně vede komisi rozhodčích v Saúdské Arábii.