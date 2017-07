Praha - Poslanec Marek Černoch dnes zhruba měsíc po svém odchodu z Úsvitu oznámil, že v letošních sněmovních volbách nebude obhajovat mandát. Na sociálních sítích a v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že se bude věnovat podnikání a létání. Černoch ČTK řekl, že se do politiky v budoucnu plánuje vrátit.

"Dlouhou dobu jsem tohle rozhodnutí zvažoval, nakonec jsem se rozhodl, že na čas politiku opustím a budu se věnovat zase své původní profesi, kterou je létání," uvedl Černoch na facebooku. ČTK řekl, že si je jistý, že se do politiky vrátí. "Teď se chci věnovat byznysu, letectví a jednoho dne se vrátím v plné síle," řekl. Do jaké funkce, případně kdy by mohl kandidovat, zatím nechtěl specifikovat.

Spekulovalo se o tom, že by se Černoch mohl objevit na kandidátce hnutí ANO nebo dalších subjektů. "Pokud chce člověk v politice něco měnit, tak musí mít sílu. Je tu spousta stran, které mají zajímavý program, ale když jsem viděl, jakým způsobem chtějí vést kampaň, a člověk to zažil na vlastní kůži a ví, že to nikam nepovede, tak jsem si řekl, že se z toho na nějakou dobu stáhnu," uvedl.

Černoch před měsícem následoval další členy dolní komory za Úsvit Petra Adama, Karla Fiedlera, Martina Lanka a Janu Hnykovou, kteří se rozhodli se stranou zpřetrhat vazby. Své vystoupení ze strany odůvodnil nesouhlasem s tím, jakým způsobem ji vede předseda Miroslav Lidinský. Odsuzoval zejména jeho snahu spojit Úsvit s extremistickými stranami.