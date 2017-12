Praha - Vybraní bývalí spoluhráči Tomáše Rosického se shodli, že byl zřejmě nejtalentovanějším a nejtechničtějším fotbalistou v samostatné české historii. Sedmatřicetiletý záložník a bývalý kapitán reprezentace, který dnes ukončil profesionální kariéru, to podle nich mohl dotáhnout ještě dál, pokud by jej nebrzdily zdravotní problémy.

"Byl to největší talent, s kterým jsem se měl možnost potkat na hřišti. Samozřejmě talentů byla spousta, ale co se týče dospělého fotbalu, tak on byl největší," řekl ČTK někdejší reprezentační záložník Libor Sionko.

Spolu s Rosickým začínali na konci 90. let v A-týmu Sparty. "Jako mladíci jsme spolu vyrůstali v áčku, byli jsme párkrát spolu i na pokoji. Bylo to už vidět, když přišel jako mladík do áčka, že je správně fotbalově drzý. Hlavně to měl na rozdíl od mnoha talentů v hlavě srovnané," podotkl.

Také dlouholetý reprezentační brankář Petr Čech považuje Rosického za jednoho z nejlepších hráčů, které kdy český fotbal měl. "Jeden z nejlepších hráčů historie dnes bohužel ukončil kariéru. Bylo mi ctí si s tebou zahrát tolik let za národní tým, ale především to byla radost se na tebe na hřišti koukat. Vše nejlepší do fotbalového důchodu, legendo," uvedl na twitteru gólman Arsenalu.

Bývalý ofenzivní záložník Vladimír Šmicer byl u začátků Rosického v reprezentaci. "Když přišel jako mladý do národního týmu, bylo vidět, že je výjimečný. S ním v sestavě jsme byli silnější. Měl vynikající přehled, geniální dotek s balonem, vyhlášenou přihrávku šajtlí. Byl strašně rychlý, rychlejší s balonem než bez něj. U něj to vypadalo, že je to normální a jednoduché, ale ono není. Na takové hráče lidi chodí," řekl ČTK Šmicer.

"Rozhodně to byl jeden z nejlepších spoluhráčů, s kterými jsem hrál. Pro mě byla výhoda, že když jsem udělal pohyb, on to viděl a dal mi přesnou přihrávku," dodal vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem z roku 2005.

Také podle Sionka byla radost s Rosickým hrát. "Přihrávku měl výjimečnou, prakticky nedával balony dozadu, ale jen dopředu. Celý život hrál ofenzivně, snažil se vymýšlet. Dokázal vás přesně najít, s ním na hřišti to bylo nesmírně obohacující," vyzdvihl Sionko.

Pokud by Rosického hlavně v druhé části kariéry nepronásledovala zranění, mohl to podle bývalých spoluhráčů dotáhnout ještě dál. "Zranění ho srážela. Myslím, že mohl dokázat ještě víc. Věřím, že kdyby byl zdravotně v pořádku, měl by velice blízko ke klubům jako třeba Real Madrid či Barcelona. Bohužel zdravotní problémy on neovlivní," uvedl Sionko.

Rosický před loňským návratem do Sparty hrával v cizině za Dortmund a Arsenal. "Arsenal je samozřejmě velký klub. Kdyby byl Tomáš zdravý, mohl dosáhnout ještě něčeho víc. Nějaké individuální ocenění, nebo mohl dostat nabídku od top klubu jako Barcelona. Kvalitu na to měl," mínil Šmicer.

"Když to srovnám třeba s Pavlem Nedvědem, tak Rosa na tom byl kombinačně výš, Pavel měl zase lepší fyzickou vybavenost. Nerad bych říkal, kdo byl horší a lepší fotbalista, každý měl jiné přednosti, ale technicky na tom byl Rosa asi nejlíp od nás všech v nároďáku," srovnával Šmicer Rosického s Nedvědem, který získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 2003.

Byla pocta s tebou hrát, vzkazují Rosickému spoluhráči z Arsenalu

Světový fotbalista, obrovský talent, skvělý přítel a člověk a velký vzor, se kterým byla pocta hrát. Tak bývalí spoluhráči z Arsenalu a Dortmundu popisují na sociálních sítích Tomáše Rosického, který dnes ukončil bohatou kariéru.

"Mozarte... gratuluji ti ke skvělé kariéře, můj příteli. Byl si jedním z nejtalentovanějších hráčů, s jakými jsem kdy hrál. Díky za všechno, co si pro mě udělal. #legenda #řízek," napsal na twitteru bývalý spoluhráč z Dortmundu Nuri Sahin, který prošel i Realem Madrid a Liverpoolem. Nezapomněl zmínit přezdívky Malý Mozart a Řízek, které Rosický v Borussii získal.

Nejvíce informace o Rosického konci kariéry zasáhla hráče Arsenalu. Londýnský celek, za který bývalý kapitán národního týmu nastupoval v letech 2006 až 2016, si dokonce na jeho počest dnes změnil profilovou fotku na sociálních sítích.

"Byla pocta s tebou strávit roky v Arsenalu. Jsi světová třída, fantastický a starostlivý parťák a velký přítel. Doufám, že tě brzy uvidím," napsal německý reprezentant Per Mertesacker. "Hráči s velkým srdcem, gratuluji ti k velké kariéře. Nyní ti přeji vše nejlepší do důchodu. #TomasRosicky #VelkýCharakter #VelkýHráč," přidal další hvězdný Němec Mesut Özil.

Mezi největší fotbalové kamarády Rosického patří Cesc Fábregas, nyní záložník Chelsea. "Hrál jsem s mnoha hráči a mohu říct, že Tomáš byl mezi nejlepšími. Na hřišti prokazoval nesmírnou chytrost a přehled o všech kolem," chválil jej španělský reprezentant. "Bylo ctí hrát po tvém boku, příteli, a fotbal tvým odchodem do důchodu o hodně přichází. Jsem opravdu velmi rád, že mi fotbal dal opravdového kamaráda, jako jsi ty," dodal bývalý mistr světa i dvojnásobný vítěz Eura.

Velmi dobrý vztah měl Rosický také s Jackem Wilsherem a Santim Cazorlou, kteří měli podobnou smůlu na zranění jako český záložník, a tak často trávili společné chvíle při rekonvalescenci.

"Tomáši, hodně štěstí do důchodu. Bylo pro mě velkým potěším hrát po tvém boku. Vzhlížel jsem k tobě jako k hráči i jako k člověku," prohlásil Wilshere ve videovzkazu, které sdílel na sociálních sítích. "Strávili jsme spolu hodně času, bohužel i mimo hřiště. Díky za všechny krásné vzpomínky. Doufám, že u fotbalu zůstaneš jako manažer a že se spolu jednou potkáme," dodal.

"Byla pocta hrát po tvém boku a sdílet s tebou krásné chvíle. Jsi top hráč a neuvěřitelná osobnost. Přeji ti vše nejlepší a snad se brzy uvidíme," přidal Cazorla.

Rosický stihl ovlivnit kariéru i bosenského obránce Arsenalu Seada Kolašinace, přestože si spolu nikdy nezahráli a v klubu se minuli. "Pamatuji si, jak jsem ho v dětství sledoval, když hrál ještě za Dortmund. Byl to opravdu dobrý fotbalista. Když jsem se na něj díval, nebo o něm četl, tak jsem měl dojem, že cokoli udělá, udělá to správně," řekl rodák z německého Karlsruhe.

"V hlavě mi na něj utkvěla především vzpomínka na jeho gól proti Tottenhamu, kdy míč napálil šajtlí do šibenice. To byla paráda," řekl Kolašinac pro klubový web. "Vždy v kariéře nastane doba, kdy je třeba posunout se do jiné fáze života. A to nyní nastalo u něj. Vím, že to byl velmi dobrý fotbalista, a podle toho, jak o něm mluví ostatní kluci, tak to byl i skvělý člověk," dodal.