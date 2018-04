Praha - Kapitána tenistek, které v 80. letech třikrát vyhrály Pohár federace, Jiřího Medonose zisk hlavní ceny Českého klubu fair play za celoživotní postoje příjemně překvapil. Zvlášť, když se na něj v posledních desetiletích poněkud pozapomnělo. Nyní pracuje jako trenér mládeže a vnímá, že předávat hodnoty fair play další generaci je čím dál náročnější.

Medonos dnes cenu převzal mimo jiné z rukou jedné svých bývalých svěřenkyň Heleny Sukové. Ocenění pro něj hodně znamená. "Moc si toho vážím. Hlavně po tom, co vlastně od roku 1993 takříkajíc po mně neštěkl ani pes. Furt si myslím, že to je sen," řekl po slavnostním ceremoniálu novinářům.

Je přesvědčen, že férové chování patří k tenisu od samých prvopočátků. "Tak by to mělo být. Jdete na kurt a každý od vás očekává, že budete hrát fair play. Neuvažovat o tom, jestli ten druhý fair play nedodržuje. Tady jsou prostě nějaká pravidla a řídíme se jimi. Bohužel v dnešním životě máme pravidla a lidi se jimi neřídí. A potom vyrovnání těch přešlapů doleva, doprava, trvá hrozně dlouho," vykládal.

Jeho mladí tenisoví svěřenci ale mívají s tímto přístupem někdy problémy. "Prosazovat nějakou pokoru vůči tomu druhému, úctu k tomu druhému, zvlášť ke staršímu, je dneska čím dál tím horší. Pochopitelně to souvisí i s tou fair play. Myslím, že hodně věcí pramení z toho, jak ty děti jsou vychovávány," posteskl si.

Děti by měly podle těchto hodnot žít nejen na sportovišti, ale také v běžném životě. "Musí to být v nich. Snažíte se, aby pozdravili, když přijdou. Když odejdou z tréninku, aby poděkovali. To se musí naučit v rodině. Tam to začíná. Proč by mě mělo poslouchat nějaké desetileté dítě trenéra, když doma neposlouchá maminku s tatínkem," dodal Medonos.