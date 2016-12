Bělehrad - Bývalá světová jednička a vítězka Roland Garros z roku 2008 Ana Ivanovičová skončila s tenisem. Devětadvacetiletá Srbka oznámila odchod dnes na facebooku, důvodem jsou především opakovaná zranění.

"Bylo to těžké rozhodnutí, ale dosáhla jsem mnoha úspěchů. Na ty ale člověk potřebuje být stoprocentně fit a mě často brzdila zranění. Můžu hrát pro sebe a pro své fanoušky pouze na úrovni, na jakou jsem zvyklá, což už ale nejde. Je čas jít dál," uvedla Ivanovičová.

Bělehradská rodačka se loučí jako 63. hráčka světového žebříčku. Na kontě má 15 vyhraných turnajů, přičemž poslední titul získala před dvěma lety v září v Tokiu.

Největších úspěchů dosáhla Ivanovičová v letech 2006-2008. Vyhrála velké turnaje v Montrealu či Indian Wells a dostala se do tří grandslamových finále. V roce 2007 na French Open a na začátku další sezony na Australian Open ještě na titul nedosáhla, ale v červnu 2008 dobyla antukovou Paříž a stala se světovou jedničkou.

Na tenisovém trůnu pobyla Ivanovičová 12 týdnů, ale na úspěchy ze životního období už nenavázala. Po triumfu v Paříži se dostala alespoň do čtvrtfinále grandslamu až v roce 2012 na US Open a od té doby se jí to podařilo už jen dvakrát.

Posledním zápasem kariéry Ivanovičové tak zůstane srpnová porážka s českou tenistkou Denisou Allertovou v prvním kole ve Flushing Meadows. O týden později Srbka oznámila, že kvůli zraněním zápěstí a prstu na noze vynechá zbytek sezony.

Tenistka, jež byla kromě sportovních kvalit oblíbena u fanoušků i díky svému atraktivnímu vzhledu, je od letošního července vdaná za německého fotbalistu Bastiana Schweinsteigera.