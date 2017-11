Praha - Nejlepší sjezdařka české historie Šárka Strachová, která na jaře ukončila lyžařskou kariéru, je těhotná. Dvaatřicetiletá majitelka kompletní sady medailí z mistrovství světa ve slalomu to řekla serveru iDNES.cz.

"Končím čtvrtý měsíc, už je to na mně vidět. Netajím se tím, těhotenství si spíš užívám," uvedla bronzová olympijská medailistka z Vancouveru 2010, jejímž manželem je její bývalý kondiční trenér Antonín Strach.

"Užívám si to, co to jen jde. U dětí se nedá nic naplánovat. Budu ráda, když všechno půjde a narodí se nám zdravé miminko. Těhotenství je samo o sobě zázrak, jak ve vás roste nový život, je jedno velké požehnání," řekla Strachová.

Trojnásobná vítězka ankety Král bílé stopy má ve sbírce rovněž dvě vítězství v závodech Světového poháru ve slalomu.