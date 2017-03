New York - Newyorský byt filmové legendy Grety Garbo je na prodej za šest milionů dolarů (přes 150 milionů Kč). Luxusní apartmá, v němž hvězda 20. a 30. let žila až do své smrti v roce 1990, se nachází v téměř nezměněném stavu, informoval list The New York Times.

Byt v klidné části Manhattanu s vyhlídkou na East River je v pátém patře 14podlažní budovy z roku 1927, má soukromý výtah a sedm pokojů. Měsíční poplatky vyjdou na 9100 dolarů (asi 228.000 Kč). Švédská rodačka Garbo, která se nerada ukazovala na veřejnosti a odmítala pozvánky na večírky, v něm žila od roku 1954.

Nemovitost prodává její neteř, která byla jedinou dědičkou hereččina majetku a která v bytě žila deset let se svým manželem.