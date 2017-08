Borisov (Bělorusko) - Trenér Jaroslav Šilhavý připustil, že se mu hodně ulevilo poté, co s fotbalisty Slavie vydřel ve 3. předkole Ligy mistrů postup přes Borisov a zajistil si s nimi podzim v evropských pohárů, čímž splnil jeden z předsezonních cílů vedení. Pražané přes běloruského šampiona přešli po domácí výhře 1:0 a dnešní porážce 1:2 díky gólu vstřelenému venku.

"Byly to nervy, byl to pro nás obrovsky důležitý zápas. Je to obrovská úleva a radost. V závěru jsme se snažili ubránit výsledek, do samého konce soupeř nakopával balony, tam se může stát cokoliv, někdo může uklouznout, něco se tam odrazit," řekl novinářům Šilhavý.

Slavia má jistotu minimálně skupiny Evropské ligy a hlavní fázi některého z pohárů si zahraje poprvé od roku 2009. "Myslím, že všichni slávisti se dneska musí radovat. Že máme dál šanci dostat se do Ligy mistrů, a když ne do skupiny Ligy mistrů, tak už máme jistou skupinu Evropské ligy. Je to úžasné a doufám, že to bude teď jen stoupat," uvedl kouč.

Slavia v Borisově dvakrát inkasovala na začátku poločasu a až do poslední chvíle se musela bránit domácímu tlaku. O jejím postupu rozhodl gól, který dal v závěru prvního dějství Milan Škoda.

"Soupeři jsme zbytečně nabízeli rychlé góly v prvním i druhém poločase, to nás stálo tu nervozitu. Dali jsme gól do poločasu a hned vzápětí jsme dostali druhý. To je nekoncentrovanost, to si musíme ještě s hráči vyříkat. Opět jsme soupeři nabili a chyběl mu jeden gól, aby postoupil," uvedl Šilhavý.

Na mužstvu se podle něj podepsala nezkušenost. "Myslím, že ty zkušenosti, které má BATE v pohárech, my teprve musíme sbírat. Dneska jsme dělali víc chyb než obvykle. Jsme rádi, že jsme přes tak silného soupeře přešli. Věřím, že si tyhle dnešní zkušenosti uchováme do 4. předkola a budou nám v něm hodně platné," prohlásil Šilhavý.

Podobný scénář jako dnes už zažil v roce 2012, kdy s Libercem přešel v kvalifikaci Ligy mistrů přes Karagandu rovněž po domácí výhře 1:0 a remíze 1:1 v prodloužení odvety. "Vzpomněl jsem si na to, David Bičík tam předvedl zázračné zákroky. Věřil jsem, že to zvládneme i dnes a zvládli jsme to," dodal Šilhavý.