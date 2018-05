Praha - Kouč olomouckých fotbalistů Václav Jílek si nemyslí, že by slovy o zarážejícím vítězství Jablonce 3:1 na hřišti pražské Slavie zašel příliš daleko. Kouč severočeského konkurenta v boji o třetí místo Petr Rada se proti výroku ohradil, čerstvý vítěz ankety trenér sezony Jílek vše považuje za pouhé sportovní popíchnutí.

Jablonec se díky vítězství v předposledním kole na Slavii posunul na třetí místo v tabulce, které znamená jistotu skupiny Evropské ligy, a Jílek následně označil výsledek za překvapivý až zarážející. To se dotklo jabloneckého Rady, jenž po sobotním vítězství nad Slováckem v emotivním proslovu vyzval Jílka, aby vážil slova a nedával podnět k tomu, aby veřejnost spekulovala o čistotě fotbalu.

"V první řadě si hodně cením toho, že mě označil za mladého. Já už se tak kolikrát ani necítil. Potom tam padlo něco ve smyslu, že pokud jsem trenér, tak jsem měl náskok 11 bodů před Jabloncem udržet. To bylo taky trochu takové švihnutí, on sám ví, že ne vždy je trenér schopen vše ovlivnit," řekl Jílek novinářům na galavečeru po uplynulé ligové sezoně.

"Já si nemyslím, že to, co bych řekl, bylo úplně za hranou. Někteří lidé si v tom možná mezi řádky něco vyčtou, někdo to vezme tak, jak to je. Já říkám, že výsledek po 30 minutách na Slavii 0:3 je pro mě obrovské překvapení. Zarazilo mě to, takový průběh jsem nečekal. Aniž bych cokoliv naznačoval," pokračoval Jílek.

"Dá se to vykládat jakkoliv, ale nebylo to podle mě za hranou. Bylo to takové popíchnutí. Myslím, že Petr Rada to má rád, popichuje taky. Myslím, že do sportovního světa to patří," dodal dvaačtyřicetiletý kouč.

V uplynulé sezoně s nováčkem z Olomouce překvapil a dovedl ho na čtvrté místo, které znamená start v 3. předkole Evropské ligy. Díky tomu poprvé vyhrál anketu o trenéra sezony, když porazil i Pavla Vrbu, jenž s Plzní získal titul.

"Určitě překvapení to je. Už jen, že v té nominaci jste, mezi takovými trenérskými jmény. A to tam spousta z nich ještě není. A vyhrát to je nádherný pocit. Já však spíš myslím na to, že je to úspěch celého týmu a klubu. Nevnímám to jako nějaký svůj osobní úspěch," uvedl Jílek.

"Celá sezona pro nás byla fantastická. Kdybychom na jaře ty pozice ztratili, tak by se zase mluvilo o fantastickém nováčkovském podzimu, jako už zaznamenal Zlín nebo předchozí sezony Teplice a další. Takže bylo strašně důležité, abychom jaro zvládli. Už před sezonou jsem si myslel, že jsme schopni atakovat horní polovinu tabulky, ale čtvrté místo je pro nás naprosto nečekané," dodal Jílek.

Věří, že se Olomouc v kvalifikaci Evropské ligy neztratí. "Vnímám veřejnost, jak si často říká, co tam to mužstvo bude dělat, zkazí nám koeficient. Takové moje největší přání je, abychom se plnohodnotně popasovali s Evropskou ligou. Myslím, že v rámci evropského průměru jsme konkurenceschopní. Pak to bude otázka losu. Jdeme z pozice nenasazeného týmu, jsou tam zvuční soupeři. Bylo by hodně troufalé říci, že třeba přes takovou Sevillu půjdeme dál," dodal.