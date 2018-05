Praha - Hokejový obránce Libor Šulák se podruhé nečekaně dostal do nominace české reprezentace na mistrovství světa. Zatímco před rokem si vybojoval místo na soupisce z prvního přípravného kempu, do kterého nastupoval jako nováček, letos jej trenér Josef Jandač pozval z farmy Detroitu, kde navíc prakticky vůbec nehrál. Šulák se totiž do zámoří přesunul poté, co mu skončila klubová sezona ve finském Lahti.

"Je to příjemné překvapení," řekl Šulák na středečním srazu národního týmu v Praze. "Jsem rád, že jsem mohl být loni na mistrovství a určitě se budu snažit to teď zúročit. I sezona ve Finsku mě posunula dál," uvedl rodák z Pelhřimova.

Šulák po loňském MS podepsal smlouvu s Detroitem, ale poté, co se v kempu neprosadil do hlavního týmu, vrátil se do Evropy a hrál za Lahti, s nímž byl na angažmá domluvený již dříve. "Byla to dobrá zkušenost. Budu se snažit pomoct týmu, v obranné i útočné hře. Určitě nejsem nějaký zachránce, ale budu se snažit hrát stejně jako ve Finsku. Hrál jsem tam hodně, pořád jsem byl na ledě," pochvaloval si severské angažmá.

Díky tomu, že v play off za Grand Rapids nehrál, mohl z USA odletět ještě před vyřazením týmu. "I tak to ale bylo narychlo," řekl Šulák. Do zámoří se přesunul v závěru března. Nebyl ale zdravotně fit, měl problémy s tříslem, a tak na začátku nemohl hrát. Poté trenér sázel na osvědčené hráče. "Teď už jsem ale v pořádku. Času na rekonvalescenci jsem měl dost, už se těším na zápas," uvedl.

Šulák po loňském startu na MS patřil mezi adepty reprezentačního dresu pro olympijské hry v Pchjongčchangu. Do týmu se ale nedostal. "To je v pohodě. Myslím si, že jsem ještě docela mladý a šance se ještě neskytne a poperu se o příští olympiádu. Nebyl jsem skleslý, že jsem koukal u televize," uvedl čtyřiadvacetiletý bek. Příští rok bude hrát v zámoří; v Detroitu nebo na farmě v Grand Rapids.