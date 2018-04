Fotbalisté AS Řím po prohře 2:5 s Liverpoolem v úvodním semifinále Ligy mistrů, uprostřed Edin Džeko.

Liverpool - Fotbalisté AS Řím připouštějí, že v úvodním semifinále Ligy mistrů byli už v podstatě mrtví, když s Liverpoolem prohrávali 0:5. Jenže dva góly v závěru je resuscitovaly a nyní věří, že by se jim v domácí odvetě mohlo podařit podobné překvapení jako ve čtvrtfinále, kdy postoupili přes Barcelonu i přes úvodní prohru 1:4.

"Byli jsme prakticky mrtví, ale Liverpool nás nedorazil. Srdcem, vůlí a hrdostí jsme se vrátili do hry. Teď budeme v odvetě plivat krev za svůj klub a nebudeme mít žádné slitování. Bude to z naší strany úplně jiný zápas," řekl obránce Alessandro Florenzi.

"Stále jsme ve složité situaci, ale 10 minut před koncem zápasu to bylo mnohem horší. To jsme byli prakticky vyřazeni. Teď opět žijeme a máme šanci, pokud k tomu přistoupíme jako v odvetě s Barcelonou," prohlásil sportovní ředitel římského celku Monchi.

Hosté se v Liverpoolu trápili a nedokázali zastavit Mohameda Salaha, který byl u čtyř branek, z toho dvě dal. Dvakrát se trefil i Roberto Firmino. Jenže v 81. minutě dostal dlouhý pas za obranu Edin Džeko a snížil. Krátce nato domácí zahráli rukou a Diego Perotti druhou trefou vykřesal pro AS naději.

"Věděli jsme, že jejich obrana má problém, když dáme míč za ni. To se pak potvrdilo. Bohužel jsme měli hrát mnohem lépe v obraně a hrát více jako tým. Vypadalo to, že se soupeře bojíme. To už se nesmí nikdy stát," řekl Florenzi.

Podle trenéra Eusebia Di Francesca jeho svěřenci Liverpoolu zápas usnadnili. "Prohrávali jsme každý souboj jeden na jednoho a snadno jsme odevzdávali míče. Pak jsme ztratili hlavu. Nakopla nás střídání," řekl Di Francesco, který do druhé půle poslal i českého útočníka Patrika Schicka. "Před odvetou s Barcelonou jsme si řekli, že stále naplno věříme v postup. A to samé platí teď. Pokud někdo nevěří, že se může stát cokoli, nemá smysl, aby hrál fotbal," dodal.