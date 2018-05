Ilustrační foto - Radující se čeští hokejisté do 20 let Radek Veselý (vlevo) a Filip Hronek.

Ilustrační foto - Radující se čeští hokejisté do 20 let Radek Veselý (vlevo) a Filip Hronek. ČTK/AP/Heikki Saukkomaa

Praha - Dvacetiletý obránce Filip Hronek patří mezi největší talenty českého hokeje, přesto bylo jeho zařazení do nominace reprezentace na mistrovství světa v Dánsku překvapením. Nečekal jej ani samotný hráč, který působí na farmě Detroitu v Grand Rapids.

"Byla to rána z čistého nebe. Hráli jsme play off a mysleli jsme, že postoupíme. Žádné signály jsem neměl," řekl Hronek novinářům dnes před odletem do dějiště šampionátu. "Reprezentace je vždy sen. Pozvánku na takovou akci nedostane každý. Vážím si toho," podotkl.

Hronek v předešlých dvou sezonách startoval na juniorském mistrovství světa, aktuálně má za sebou první sezonu mezi seniory, kterou odehrál celou v nižší AHL a následně byl zvolen do All stars týmu nováčků soutěže. Teď se ale odchovanec Hradce Králové chystá na MS.

"Když jsem přišel poprvé do kabiny, tak jsem byl trošku nervózní. Takoví hráči jako pan Plekanec, Gudas, Červenka, to je čest s nimi hrát. Jsou to hráči s velkým H," řekl Hronek. Věří nicméně, že do mužstva rychle zapadne. "Myslím si, že to ze mě rychle spadne. Bylo to jen na začátku a teď už je to v pohodě. Známe se," pousmál se.

Hronek přiletěl až ve středu po obědě a z letiště zamířil hned na trénink. "Jaký byl? Šlo to. Bylo ale těžší se do toho dostat. Z cesty jsem trochu unavený ještě teď," přiznal. Hektické byly i dny před odletem z USA do Evropy. "Musel jsem po zápase zabalit celý byt a druhý den jsem odlétal do Česka," vysvětlil. Platit pronájem bytu přes léto bylo totiž zbytečné.

I přes skutečnost, že dres seniorského týmu ještě neoblékl, měl by od trenérů dostat šanci předvést se. Josef Jandač přiznal, že Hronek dostane prostor i v přesilových hrách. "Hrál na přesilovce celou sezonu a my quarterbacka hledáme celou sezonu, tak to s ním zkusíme," řekl Jandač.

Hronek v 67 zápasech základní části AHL nasbíral 39 bodů za 11 branek a 28 asistencí.